Remco Evenepoel mag al meteen mee naar het WK wielrennen in Yorkshire. Dat maakte bondscoach Rik Verbrugghe maandag samen met vier andere namen bekend.

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step), Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick.Step), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain Merida) en Greg Van Avermaet (CCC). Dat zijn de eerste vijf namen die Verbrugghe bekend maakte voor het WK wielrennen in het Engelse Yorkshire. Die vindt plaats op zondag 29 september.

"Het was helemaal niet makkelijk om de selectie samen te stellen", vertelde Verbrugghe. "Er zijn dit jaar heel veel renners die getoond hebben klaar te zijn voor een WK. De vijf renners die ik al heb opgeroepen, toonden de voorbije maanden dat ze een WK-ticket verdienen."

Op de drie andere geselecteerden is het nog even wachten. De bondscoach wacht de slotweek van de Vuelta en de Canadese World-Tourkoersen af om het team te vervolledigen. Volgende week maandag hakt hij de laatste knopen door. "Ik heb al contact opgenomen met de betrokken renners, en ze weten dat ze in aanmerking komen voor het WK. Ze moeten me nu voor een selectie overtuigen", verklaarde Verbrugghe.

De bondscoach kiest in zijn selectie maar voor een zogenaamde helper, die nog aangeduid moet worden. De zeven andere renners, waarvan vijf namen al bekend zijn, hebben volgens de bondscoach het profiel om het WK te winnen. "We zijn misschien niet de topfavoriet, maar trekken met een sterke selectie en ambitie naar Engeland. Het is nu mijn taak om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Maar ik heb er vertrouwen in dat het zal lukken en we een goed WK tegemoet gaan", is Verbrugghe zelfverzekerd.

Voor het WK tijdrijden, op woensdag 25 september, rekent de Belgische ploeg op werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Europees kampioen Evenepoel en Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step).

Het vijftal voor de wegrit bij de vrouwen bestaat uit Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Kaat Hannes, Kelly Van Den Steen en Julie Van De Velde. Die laatste werkt met Ann-Sophie Duyck ook de tijdrit af op dinsdag 24 september.