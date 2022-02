Remco Evenepoel verloor vrijdag zijn leiderstrui In de Ronde van Valencia aan Aleksandr Vlasov, die de koninginnenrit won. 'Hij wint verdiend vandaag', erkende onze landgenoot, 'hij was sterker en voor mij was de koers net 1 kilometer te lang.'

Evenepoel peddelde goed mee bergop, ook op de gevreesde gravelstrook, maar in de laatste kilometer viel hij helemaal terug. Uiteindelijk finishte hij als achtste, op 41 seconden van winnaar Vlasov. Hij verloor ook zijn leiderstrui en is nu tweede in het klassement.

'Het was echt een mooie wedstrijd, een mooi parcours en nergens gevaarlijk onderweg', deed hij uit de doeken bij Eurosport,. 'Dan is het een beetje jammer dat ze op het einde zo'n gravelstrook leggen. Vooraf hadden ze gezegd dat de losse stenen hadden opgeruimd, maar ik zag alleen maar losse stenen op die strook. Het is gewoon jammer, de etappe en slotklim waren lastig genoeg, we hadden zo'n strook niet nodig. Het deed me eerder aan mountainbike denken.'

'Benen liepen vol'

'We kennen allemaal de Strade Bianche, maar nu wil elke organisatie een gravelstrook leggen in zijn koers en dat was hier vandaag niet nodig. Het is nu zo. Als renners kunnen we er weinig aan veranderen, maar ik kan je zeggen dat we het in het peloton een beetje moe zijn dat ze ons steeds vaker over smalle en gevaarlijke stroken sturen. Je kan niets winnen op zo'n strook, maar wel de koers verliezen door materiaalpech. Het is altijd een risico. Let wel, vandaag verlies ik geen tijd door die strook, Aleksandr was gewoon de sterkste, hij verdient de zege. Ook in de eerste rit was hij al sterk bergop.'

'Ik sta nog altijd tweede in het klassement, ik ben niet ontgoocheld. De hele dag voelde ik me goed, maar op het einde van die gravelsectie liepen mijn benen gewoon vol. De rit was voor mij 1 kilometer te lang. De ploeg leverde onderweg geweldig werk en de komende dagen geven we er nog een lap op in de vlakke ritten en staan we Fabio Jakobsen bij.'

