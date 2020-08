Evenepoel reageert emotioneel op heisa na val: 'Geweend in de armen van mijn vader'

Remco Evenepoel reageert zaterdagavond in een tweet emotioneel op de heisa die ontstaan is rond videobeelden van zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije, twee weken geleden. 'Ik ga eerlijk zijn: vanochtend heb ik in mijn ziekenbed gehuild in de armen van mijn vader', klinkt het.

'Zo verschrikkelijk slecht voelde ik me. Op dat moment was ik aan het vechten voor mijn leven. Mijn team deed alleen wat best was voor mij.' Op videobeelden van zijn val was te zien hoe sportdirecteur Davide Bramati een voorwerp uit de achterzak van Evenepoel haalde. Dat leidde op Twitter tot een massa insinuaties en de Internationale Wielerunie UCI kondigde vrijdag aan een onderzoek op te starten. Volgens Deceuninck - Quick-Step gaat het om niet meer dan een kleine drinkbus met voedingsproducten.