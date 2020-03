Remco Evenpoel gaf donderdag in een videogesprek met enkele journalisten duidelijk aan dat hij niet zal deelnemen aan de Tour.

'Het is een beetje moeilijk om voorspellingen te maken', aldus het toptalent. 'We weten nog niet eens wanneer we terug kunnen koersen. Het is dus nog te vroeg om te zeggen waar ik zal rijden. Ik hoop in juni opnieuw te kunnen koersen, al zal dat nog met enkele maatregelen zijn wellicht. Het BK wordt dan wellicht mijn eerste grote doel. Dat zal een grappige koers worden, met iedereen die net weer uit z'n winterperiode komt, want dat is het nu een beetje.'

De Giro was een groot doel, maar wordt niet gereden in mei en wanneer dan wel is nog onduidelijk. 'Ik ga niet plots mijn plan veranderen en de Tour de France rijden', legde Evenepoel uit. 'Dat is de lastigste rittenkoers van het jaar. Ik heb nog geen ervaring met grote rondes. Het zou dus niet slim zijn om de Tour meteen als eerste grote ronde te rijden.'

De Vuelta dan maar? 'Dat is een optie, maar ik vrees dat die moeilijk te combineren valt met het WK. Dat is nu een heel groot doel. Dat was het al, maar door het wegvallen van de Giro en Spelen nu meer dan ooit. Ik moet aan mijn herstel denken, ik kan nooit 100 procent zijn op het WK als ik eerst de Vuelta heb gereden. Kijk naar Primoz Roglic. Hij won de Vuelta, maar was op het WK minder. Bovendien heb ik nog andere mogelijkheden in die periode zoals misschien de Ronde van Duitsland, of de de BinckBank Tour. Maar het is nog te vroeg, dit is allemaal speculatie.'

