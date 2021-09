Vanaf vrijdag staat Leuven in het middelpunt van de belangstelling door het WK wielrennen dat er de aankomst kent. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met Louis Tobback, de burgemeester die het evenement naar zijn stad kreeg.

Na het BK in Leuven, was er even sprake van een wereldkampioenschap in 2018 in België. Leuven wou daar graag aan meedoen, maar uiteindelijk is dat helemaal niet doorgegaan...

Louis Tobback: 'Neen, inderdaad. Ik heb daar in de jaren na dat BK 2010 ook niks meer van gehoord (het WK 2018 werd begin 2016 toegekend aan Innsbruck, nvdr). Tot ik in 2017, in mijn laatste jaar als burgemeester, opeens in de kranten las en op radio en tv hoorde dat Vlaanderen zich kandidaat ging stellen voor het WK. Het had blijkbaar iets te maken met een jubileum van de UCI en een van de redenen was ook dat België de meeste nog levende wereldkampioenen telt.

'Maar het was dus Vlaanderen dat zich kandidaat stelde, niet een stad. Nu kun je geen koers rijden rond het Martelaarsplein in Brussel (waar veel Vlaamse ministers hun kabinet hebben, nvdr), tenzij misschien op een trottinette, dus moesten ze toch gaan aankloppen bij een stad. Philippe Muyters van de N-VA was toen Vlaams minister van Sport, dus ik zeg bij mezelf: dat WK gaat naar Antwerpen. Ze hebben zelfs de Ronde van Vlaanderen naar Antwerpen gesleurd, tegen alle logica in.

Antwerpen dus en niet jouw Leuven?

Tobback: 'In de Vlaamse regering zaten wij met de SP.A in de oppositie, dus ik dacht: dat WK is voor Antwerpen - gelijk alles voor Antwerpen is, door het overwicht van de N-VA in de regering. Kijk maar naar Oosterweel. Maar goed, daar hoef ik niet jaloers op te zijn.'

Leuven doet het zo ook prima, toch?

Tobback: 'Juist. Maar ik kan het alleen vaststellen... Enfin, 's anderendaags gaat dat gerucht opnieuw. Nu ken ik de toestand in Vlaanderen een beetje, dus ik zeg bij mezelf: waarschijnlijk kán Antwerpen dat WK geeneens organiseren, want tegen 2021 ligt Antwerpen helemaal open: Oosterweel, de Leien, de Kaaien, noem maar op... En op 'de parking' zoals ze het daar noemen, gaan ze het toch ook niet organiseren?'

U zag dus een kans?

Tobback: 'Ik had er nog niks over gezegd in het schepencollege. Ik belde eerst naar Guy Vanautgaerden, die onlangs met pensioen is gegaan maar toen de grote man van InBev in Leuven was. Een Leuvenaar ook. Ik zeg: 'Guy, jong, ge hebt het ook gehoord? Allicht gaat het WK naar Antwerpen, maar in 2010 heeft Van Damme gezegd dat we hier een mooi circuit hebben. Dus mocht het toch naar Leuven komen, doet ge dan mee? De stad Leuven wil een serieus bedrag investeren, maar als jullie niet meedoen, stellen we ons geen kandidaat, want ik wil niet in een toestand terechtkomen dat heel Leuven vol hangt met reclame van Amstel of Cristal of Heineken.' Ik deed dat trouwens niet uit liefde voor Stella Artois - ik ben geen bierdrinker, behalve trappist - maar in het belang van de stad.

'Guy heeft dan enkele mensen aangesproken. De afdeling New York was niet geïnteresseerd, maar de afdeling Europa wilde wel meedoen. Guy heeft dan contact gelegd met Christophe Impens van Golazo. Die zei hem dat ze nog een bidbook voor de UCI moesten samenstellen en vroeg voor hoeveel InBev wilde meedoen.'

Hoeveel bedroeg de totale bid?

Tobback: 'Wel, Impens is ook bij enkele kleinere gemeentes gaan polsen, vermoed ik, maar daar zal hij bot gevangen hebben. Buiten Antwerpen, waar de start is, en Knokke, waar de tijdrit is, denk ik dat geen enkele andere gemeente bijgedragen heeft. Naast de 3 miljoen van Leuven heeft Vlaanderen zo'n 13 miljoen ingebracht. Ze zijn op een totaal bid van 17 miljoen euro gekomen. Die bende van de UCI vond dat 'zeer teleurstellend' ( grijnst), dus heeft Vlaanderen er nog een miljoen moeten bijdoen.'

En u kon naar het schepencollege.

Tobback: 'Van zodra ik de zekerheid had van de organisatie. Ik heb eerst nog apart overlegd met toenmalig schepen van Sport Erik Vanderheiden. Het college ging snel akkoord, want het is een dooddoener van jewelste, maar je zet jezelf met zo'n WK wel op de kaart. Je hebt heel het gebeuren vooraf en dan krijg je heel de week zelf publiciteit. Ze volgen de renners die het parcours gaan verkennen. Als Wout van Aert naar Leuven komt, zal daar een cameraploeg bij zijn.'

