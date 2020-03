John Gleaves, een dopingonderzoeker die Lance Armstrong bijstond tijdens zijn rechtszaak in 2015, heeft zelf een schorsing van vier jaar gekregen wegens dopingmisbruik.

De 36-jarige Gleaves werd betrapt tijdens de Amerikaanse kampioenschappen baanwielrennen, op 31 augustus vorig jaar.

Gleaves deed als assistent aan de California State University heel wat expertise op het gebied van sportdoping en bewegingsleer op, en werd hierom door Armstrong ingeschakeld in de rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid. Maar Gleaves liep nu zelf tegen de dopinglamp, en testte positief op verscheidene metabolieten van oxandrolone en op clomifeen.

Het Amerikaanse Antidopingagentschap USADA legt Gleaves een schorsing van vier jaar op, die met terugwerkende kracht ingaat op 31 augustus 2019. De resultaten die hij intussen neerzette, vervallen. Het USADA liet weten dat Gleaves de sanctie aanvaard heeft.

De ondertussen 48-jarige Armstrong bekende begin 2013 op televisie bij Oprah Winfrey dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière. Hij werd vervolgens levenslang geschorst en moest onder meer zijn zeven Tourzeges inleveren. De Amerikaanse overheid eiste nadien een schadeloosstelling van 100 miljoen dollar. De regering wilde het geld terug dat Armstrong ontving van zijn toenmalige ploeg US Postal, een met belastinggeld gefinancierd bedrijf. In april 2018 raakte bekend dat de ex-wielrenner de rechtszaak van de Amerikaanse regering afkocht met een schikking van 5 miljoen dollar. Het akkoord tussen beide partijen werd pas bereikt na een slepende procedure.

De 36-jarige Gleaves werd betrapt tijdens de Amerikaanse kampioenschappen baanwielrennen, op 31 augustus vorig jaar.Gleaves deed als assistent aan de California State University heel wat expertise op het gebied van sportdoping en bewegingsleer op, en werd hierom door Armstrong ingeschakeld in de rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid. Maar Gleaves liep nu zelf tegen de dopinglamp, en testte positief op verscheidene metabolieten van oxandrolone en op clomifeen. Het Amerikaanse Antidopingagentschap USADA legt Gleaves een schorsing van vier jaar op, die met terugwerkende kracht ingaat op 31 augustus 2019. De resultaten die hij intussen neerzette, vervallen. Het USADA liet weten dat Gleaves de sanctie aanvaard heeft. De ondertussen 48-jarige Armstrong bekende begin 2013 op televisie bij Oprah Winfrey dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière. Hij werd vervolgens levenslang geschorst en moest onder meer zijn zeven Tourzeges inleveren. De Amerikaanse overheid eiste nadien een schadeloosstelling van 100 miljoen dollar. De regering wilde het geld terug dat Armstrong ontving van zijn toenmalige ploeg US Postal, een met belastinggeld gefinancierd bedrijf. In april 2018 raakte bekend dat de ex-wielrenner de rechtszaak van de Amerikaanse regering afkocht met een schikking van 5 miljoen dollar. Het akkoord tussen beide partijen werd pas bereikt na een slepende procedure.