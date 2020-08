Fabio Jakobsen is volgens koersdokter Barbara Jerschina buiten levensgevaar. Dat heeft ze bevestigd aan het Poolse persbureau PAP. De artsen houden hem wel nog wat langer in kunstmatige coma.

De 23-jarige Nederlander werd woensdag bij een massasprint tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen de hekken in gereden door landgenoot Dylan Groenewegen, die gediskwalificeerd werd. Jakobsen raakte levensgevaarlijk gewond en onderging afgelopen nacht een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht.

'Jakobsen heeft de operatie doorstaan, zijn leven wordt niet langer bedreigd', verklaarde Jerschina. Hij ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel.

Kunstmatige coma

Gepland was dat hij donderdag al wakker zou worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst vrijdag. Dat meldde een woordvoerder van het ziekenhuis in Katowice volgens het Poolse persbureau PAP.

'We proberen stap voor stap de patiënt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat zal vermoedelijk vrijdagmorgen gebeuren. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden', aldus de woordvoerder. Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Groenewegen reageerde intussen zelf via Twitter. 'Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is', klonk het. 'Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.'

Tweede rit

Hoewel de renners van Deceuninck-Quick Step aangeslagen zijn door de zware valpartij van hun ploegmaat Fabio Jakobsen, zal het team gewoon starten in de tweede rit. Dat bevestigde teambaas Patrick Lefevere.

Lefevere regelde een vlucht voor de familie van Fabio Jakobsen vanuit Nederland naar Polen. Op die vlucht zit ook mental coach Michael Verschaeve van de ploeg. 'Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen', aldus Lefevere. 'Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na en dat moet je professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn.'

De 23-jarige Nederlander werd woensdag bij een massasprint tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen de hekken in gereden door landgenoot Dylan Groenewegen, die gediskwalificeerd werd. Jakobsen raakte levensgevaarlijk gewond en onderging afgelopen nacht een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht.'Jakobsen heeft de operatie doorstaan, zijn leven wordt niet langer bedreigd', verklaarde Jerschina. Hij ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel.Gepland was dat hij donderdag al wakker zou worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst vrijdag. Dat meldde een woordvoerder van het ziekenhuis in Katowice volgens het Poolse persbureau PAP.'We proberen stap voor stap de patiënt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat zal vermoedelijk vrijdagmorgen gebeuren. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden', aldus de woordvoerder. Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht. Groenewegen reageerde intussen zelf via Twitter. 'Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is', klonk het. 'Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.'Hoewel de renners van Deceuninck-Quick Step aangeslagen zijn door de zware valpartij van hun ploegmaat Fabio Jakobsen, zal het team gewoon starten in de tweede rit. Dat bevestigde teambaas Patrick Lefevere.Lefevere regelde een vlucht voor de familie van Fabio Jakobsen vanuit Nederland naar Polen. Op die vlucht zit ook mental coach Michael Verschaeve van de ploeg. 'Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen', aldus Lefevere. 'Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na en dat moet je professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn.'