Acht maanden na het incident in de Ronde van Polen staat de 24-jarige Fabio Jakobsen voor zijn terugkeer in het wielerpeloton. Bij de aankomst van de rit in kwestie in Katowice werd hij tijdens de sprint van de weg gemaaid door zijn landgenoot Dylan Groenewegen, die een schorsing van negen maanden uitzit voor zijn actie.

Jakobsen gaat zondag van start in de Ronde van Turkije, een achtdaagse wielerronde die hij in de eerste plaats hoopt uit te kunnen rijden. In een video die vrijdag door Deceuninck-Quick Step gepost werd, zegt hij uit te kijken om terug te kunnen rijden.

'Ik ben in de eerste plaats heel gelukkig om vast te stellen dat ik er nog steeds plezier uit haal om op de fiets te zitten. Het is mentaal heel zwaar geweest. Het is een beproeving die je alleen moet zien te overwinnen, maar daarin is de steun van je naasten wel van cruciaal belang. Ik heb enorm veel hulp gekregen van mijn familie en de ploeg', legde Jakobsen uit.

'Ik geniet meer van de kleine dingen en geniet van elk moment met mijn familie en met de ploeg op training. Het is onvoorstelbaar dat ik eerst nauwelijks kon bewegen in mijn ziekenhuisbed en dat ik nu weer kan koersen', vulde hij aan.

Jakobsen werd meermaals geopereerd en herstelt geleidelijk aan van de grootste beproeving in zijn carrière. Hij vindt ook veel motivatie in de kracht en prestaties van zijn team.

'Het gaat tamelijk goed. Ik kom in vorm en het is goed om opnieuw het leven van een profwielrenner te kunnen leiden. Het doet deugd om de ploeg zo sterk te zien presteren. Het is een hard proces geweest, maar het heeft een sterker persoon van mij gemaakt.'

In de Ronde van Turkije liggen er enkele mooie etappes in het verschiet voor de sprinter. De Nederlander maakt er geen geheim van dat hij angst heeft om de sprintduels weer aan te gaan, maar geeft tegelijkertijd ook toe dat dat hetgeen is waar hij zo van houdt.

'Ik ben zowel opgewonden als nerveus. Het wordt ook de eerste keer dat ik zal reizen. Het eerste doel is om opnieuw te rijden en als dat vlot, zal ik mezelf doelen stellen. Ik leef van dag tot dag. Ik hoop op termijn mijn oude niveau terug te benaderen.'

Jakobsen gaat zondag van start in de Ronde van Turkije, een achtdaagse wielerronde die hij in de eerste plaats hoopt uit te kunnen rijden. In een video die vrijdag door Deceuninck-Quick Step gepost werd, zegt hij uit te kijken om terug te kunnen rijden. 'Ik ben in de eerste plaats heel gelukkig om vast te stellen dat ik er nog steeds plezier uit haal om op de fiets te zitten. Het is mentaal heel zwaar geweest. Het is een beproeving die je alleen moet zien te overwinnen, maar daarin is de steun van je naasten wel van cruciaal belang. Ik heb enorm veel hulp gekregen van mijn familie en de ploeg', legde Jakobsen uit. 'Ik geniet meer van de kleine dingen en geniet van elk moment met mijn familie en met de ploeg op training. Het is onvoorstelbaar dat ik eerst nauwelijks kon bewegen in mijn ziekenhuisbed en dat ik nu weer kan koersen', vulde hij aan. Jakobsen werd meermaals geopereerd en herstelt geleidelijk aan van de grootste beproeving in zijn carrière. Hij vindt ook veel motivatie in de kracht en prestaties van zijn team. 'Het gaat tamelijk goed. Ik kom in vorm en het is goed om opnieuw het leven van een profwielrenner te kunnen leiden. Het doet deugd om de ploeg zo sterk te zien presteren. Het is een hard proces geweest, maar het heeft een sterker persoon van mij gemaakt.' In de Ronde van Turkije liggen er enkele mooie etappes in het verschiet voor de sprinter. De Nederlander maakt er geen geheim van dat hij angst heeft om de sprintduels weer aan te gaan, maar geeft tegelijkertijd ook toe dat dat hetgeen is waar hij zo van houdt. 'Ik ben zowel opgewonden als nerveus. Het wordt ook de eerste keer dat ik zal reizen. Het eerste doel is om opnieuw te rijden en als dat vlot, zal ik mezelf doelen stellen. Ik leef van dag tot dag. Ik hoop op termijn mijn oude niveau terug te benaderen.'