Fabio Jakobsen mag woensdag het ziekenhuis in Polen verlaten. Dat meldt zijn team Deceuninck - Quick-Step dinsdag.

'Zijn medische situatie gaat gunstig vooruit, in die mate dat hij woensdag wordt getransfereerd van Polen naar het ziekenhuis in het Nederlandse Leiden waar hij verder behandeld zal worden aan zijn verwondingen die hij opliep bij z'n val in de openingsetappe van de Ronde van Polen.'

Jakobsen zal woensdag per privévlucht worden gerepatrieerd, vertelde Patrick Lefevere dinsdag al bij RTBF. In Nederland zal hij in het universitair ziekenhuis van Leiden verder werken aan zijn revalidatie.

Ploegarts Yvan Vanmol toonde zich zondag bij Sporza al optimistisch over Jakobsen. 'We gaan er wel van uit dat Fabio opnieuw renner wordt. We delen hem alleszins positieve berichten mee. Op die manier heeft hij hoop op herstel.' Al durfde hij daar wel nog geen termijn op kleven. 'Waar we ons nog zorgen om maken, is de esthetische schade en eventueel de spiergroep rond zijn mond.'

