Fabio Jakobsen is ook op trainingskamp met zijn team Deceuninck-Quick.Step. 'Ik ben zo ontzettend blij hier te zijn, met de jongens', vertelde hij, 'dit is zoals familie, we geven om elkaar. Het voelt zo goed om opnieuw te kunnen trainen. Wanneer ik hervat in competitie? Dat kan ik nog niet zeggen.'

Fabio Jakobsen kwam hard ten val in de Ronde van Polen begin augustus in de sprint. De Nederlander belandde in een nadar en liep vooral verwondingen op in het aangezicht. Pas in december kwam hij weer aan wat fietsen toe, maar veel was dat niet. Nu is hij wel op trainingskamp met zijn team. 'Ik doe hier al ritjes met de ploegmaten', zei hij op een online persmoment, 'maar niet allemaal en soms sla ik ook wat vroeger af en keer ik terug naar het hotel. Het gevoel op de fiets is goed, mijn revalidatie gaat traag, maar wel vooruit. Ik voel me eindelijk weer een prof en ik ben blij waar ik nu al sta.'

'Hoe ik me echt voel? Wel vergeleken met 4 augustus niet goed, maar als ik vergelijk met 6 augustus fantastisch (de dag na de val). Ik zit al terug op de fiets en daar ben ik blij om. Ik zou jullie graag een datum geven voor mijn comeback in competitie, maar die heb ik niet. Ik weet alleen dat ik nog geopereerd word in februari. Treden er geen complicaties op, dan duurt het misschien daarna nog twee maanden, duiken er wel problemen op, dan kan het misschien langer duren. Ik kan het nu nog niet zeggen wanneer ik opnieuw koers.'

Jakobsen roemde zijn team voor hun bezorgdheid tijdens zijn revalidatie en ook nu op trainingskamp. 'Die val was het verschrikkelijkste wat me al ooit overkomen is in mijn leven. Dat ik hier nu terug kan fietsen, voelt zo goed. Mark Cavendish zei het al tijdens de presentatie, dit is precies een familie, iedereen geeft om elkaar, steunt elkaar. Het voelt enorm goed om terug te zijn in de ploeg. Dit team geeft me ook kracht en motivatie. Ik koers in een ploeg met de beste sprinter van de jongste Tour de France (Bennett) en de beste sprinter aller tijden (Mark Cavendish).'

