Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) heeft zijn vierde zege van het seizoen beet.

De 24-jarige Nederlander zegevierde eerder dit seizoen in de tweede etappe en de slotrit van de Ronde van Wallonië. In Molina de Aragon was Jakobsen in deze Vuelta een eerste keer aan het feest, dit in de 4e etappe. Zaterdag was de Nederlander de snelste van het pak in de 8e etappe van de Ronde van Spanje in La Manga del Mar Menor.

'De ploeg leverde weer een schitterende prestatie door me perfect naar de eindmeet te brengen. Ook al was ik hen op een gegeven moment even kwijt, ik kon mijn positie netjes behouden en zo mijn sprint inzetten. In de laatste flauwe bocht op 200 meter van de eindmeet gaf ik vol door. Het kwam er vandaag op neer om sterk en snel te zijn. De hele dag lag het tempo hoog en in het peloton werd er op een gegeven moment wel alles aan gedaan om de boel aan flarden te rijden. Maar gelukkig kwam het toch tot een sprint. En dan komt het erop aan om alles netjes te timen. Ik greep er in deze Ronde van Spanje al tweemaal naast, vandaag wou ik dat niet laten gebeuren', stelde Fabio Jakobsen.

De Nederlander won reeds de 4e etappe van deze Vuelta. Dit was meteen zijn tweede ritwinst en bovendien pakte hij ook nog eens twee tweede plaatsen. 'Ook vorig jaar won ik twee ritten in de Vuelta. Nu doe ik dat over. Misschien komt er nog wel wat bij? Ik moet de ploeg hiervoor natuurlijk heel dankbaar zijn. Patrick Lefevere is neergestreken in de Ronde van Spanje en ik denk dat ik hem met deze overwinning wel heel blij maak', verduidelijkte Fabio Jakobsen.

