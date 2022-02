Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zondag de 74e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro), het tweede luik van het Belgische openingsweekend van het wielerseizoen, op zijn naam geschreven. De Nederlander bleef na 195,1 kilometer met start en aankomst in Kuurne in de massaspurt de Australiër Caleb Ewan voor.

Lang zag het ernaar uit dat deze editie van Kuurne-Brussel-Kuurne niet - zoals verwacht - op een massaspurt ging eindigen. Maar in de laatste kilometer peuzelde het achtervolgende peloton de vluchters dan toch op. In de eindsprint ging Jakobsen met de zege aan de haal, voor Ewan.

De Fransman Hugo Hofstetter maakte de top drie vol. De 25-jarige Jakobsen volgt op de erelijst de Deen Mads Pedersen op, die deze editie niet aan de start verscheen. De laatste Belgische winnaar was Jasper Stuyven in 2016.

Kuurne-Brussel-Kuurne vormde het tweede luik van het Belgische openingsweekend van het wielerseizoen, na de Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag. Topfavoriet Wout van Aert ontbond toen meteen zijn duivels en veroverde de zege.

