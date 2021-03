U zal het al vaak gelezen hebben, dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar voor de "zoveelste keer" zullen bekampen. Komende zaterdag opnieuw in de Strade Bianche, in hun eerste clash op weg in 2021. Maar hoeveel maal hebben ze van jongs af al exáct de degens gekruist? Wij zochten het uit.

Voor de allereerste wedstrijd waar beiden, vanaf de nieuwelingen, aan de start kwamen, moeten we 11 jaar, 5 maanden en 27 dagen terug in de tijd, naar de veldrit in Essen-Horendonk, op 6 september 2009. Een cross gewonnen door - uiteraard - Mathieu van der Poel, toen 14 jaar oud.

Voor de allereerste wedstrijd waar beiden, vanaf de nieuwelingen, aan de start kwamen, moeten we 11 jaar, 5 maanden en 27 dagen terug in de tijd, naar de veldrit in Essen-Horendonk, op 6 september 2009. Een cross gewonnen door - uiteraard - Mathieu van der Poel, toen 14 jaar oud.Daan Hoeyberghs en Quentin Jauregui eindigden er als tweede en derde, Wout van Aert - dan nog een tenger 'Woutje' - volgde als zesde. Het was de eerste van zes crossen waaraan ze dat seizoen alle twee deelnamen. Drie keer was Van der Poel de beste, drie andere zeges gingen naar Hoeyberghs, Jauregui en Daan Soete.Omdat Van Aert in september 1994 en Van der Poel in januari 1995 werd geboren, kwamen ze slechts om de twee jaar in dezelfde categorie terecht. Toen Mathieu tweedejaarsnieuweling was, reed Wout bijvoorbeeld al bij de junioren, enzovoort.Zo crossten ze na dat eerste seizoen (2009/10) nog in slechts twee volledige seizoenen bij de jeugd tegen elkaar. Goed voor 20 duels in 2011/12 (onder meer het WK in Koksijde, toen Van der Poel zijn eerste wereldtitel veroverde voor Van Aert, zie foto) en 22 in 2013/14. Plus nog drie in 2014/15, toen de Belg al derdejaarsbelofte en de Nederlander tweedejaarsbelofte was.Totale balans bij de jeugd: 51 veldritten, waarin MVDP zich 28 keer de sterkste toonde, WVA twaalf keer en elfmaal een andere crosser met de bloemen ging lopen. Opvallend: elf van die twaalf zeges boekte de laatrijpe Van Aert vanaf de beloften, want bij de nieuwelingen/junioren kon hij Van der Poel slechts één keer kloppen, in oktober 2011, in Ruddervoorde.In die laatste twee seizoenen bij de beloften (2013/14, 2014/15) reden beide toptalenten ook al geregeld bij de profs, waar ze voor het eerst samen startten in de Scheldecross in Antwerpen, in december 2013. Niels Albert won, voor zijn 19-jarige BKCP-ploegmaat Mathieu van der Poel, Van Aert strandde er als zevende.Het was de eerste van een reeks van 127 elitecrossen, tot en met het jongste WK in Oostende, inclusief ook de Cyclocross Masters in Waregem. De balans in die 127 veldritten helt ook duidelijk over naar Van der Poel: 85 zeges voor hem, 31 voor Van Aert, en slechts 11 crossen die gewonnen werden door andere veldrijders. De laatste dateert zelfs al van november 2018, toen Toon Aerts de snelste was op de Koppenberg.Op de weg hebben Van Aert en Van der Poel het opmerkelijk minder tegen elkaar opgenomen, al is dat in een groter peloton ook relatief. De eerste keer zelfs pas bij de beloften, toen beiden ook al officieel prof waren: in juni 2014 in de Ronde van Limburg, waar de Nederlander ook zijn eerste officiële UCI-zege op de weg behaalde.Later die zomer volgde nog de Ronde van Luik, een rittenwedstrijd waar beiden ook het volgende jaar, in 2015, op de deelnemerslijst stonden, in een zomer waar WVA en MVDP ook samen vier kermiskoersen reden.Op één kermiskoers na stonden daarna alleen nog UCI-races op hun gemeenschappelijk wegprogramma, waarvan de laatste dus de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober 2020, eindigend op een bloedstollende sprint.Voorlopig, beperkt wegrapport: 33 koersen, waarin Van der Poel 7 keer won, Van Aert 6 maal en 20 andere renners hun handen in de lucht staken.Totale balans, van ál hun veldritten en wegraces samen, sinds de nieuwelingen: 51 (veldrijden jeugd) + 127 (veldrijden profs) + 33 (weg, beloften/profs) = 211 duels. 120 keer ging daarbij de zege naar Van der Poel, 49 maal naar Van Aert en slechts 42 keer naar een andere renner. De Strade Bianche van zaterdag wordt dus hun 212e clash sinds die veldrit in 2009 in Essen-Horendonk.Mét ook een primeur, want voor de eerste keer zal Tom Pidcock, die andere jonge crossbriljant, in een wegrace bij de profs de handschoen opnemen tegen Van Aert én Van der Poel. Voeg daarbij ook Julian Alaphilippe en het spektakel op de Toscaanse grindwegen is verzekerd.