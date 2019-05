Tom Dumoulin heeft kort na de start van de vijfde etappe in de Giro d'Italia opgegeven. De Nederlander ondervindt te veel last na zijn zware val van dinsdag.

Dumoulin had vanochtend groen licht gekregen van de medische staf van zijn ploeg Team Sunweb om te koersen, ook al had hij nog altijd last van de linkerknie die hij dinsdag raakte bij de massale crash in de finale van de vierde etappe.

De rit van Frascati naar Terracina was echter nog niet eens echt begonnen, toen Dumoulin de handdoek gooide. Het peloton bevond zich nog in de neutrale zone.

Dumoulin wilde het proberen. 'Omdat ik nog niet klaar ben om naar huis te gaan. Ik wil hier blijven', zei de Limburger voordat hij de bus instapte om naar de start in Frascati te gaan. Maar zeker van zijn zaak was hij niet. 'De kans is aanwezig dat het niet gaat. Echt kracht zetten kon ik vanochtend op de rollers in ieder geval niet. Ik hoop dat het met een beetje pijnstilling lukt.'

Veel tijd verloren

De eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Italië (2017) was dinsdag in de vierde rit op zes kilometer voor de streep onderuit gegaan nadat de voor hem rijdende Italiaan Puccio was gevallen. De Limburger stapte weer op de fiets en kwam geholpen door zijn ploegmaats op ruime achterstand bij de finish.

Met een hevig bloedende linkerknie meldde hij zich vervolgens voor röntgenfoto's bij een mobiel busje van het Italiaanse Rode Kruis. Daar werden geen breuken geconstateerd.

Hoofddoel

Dumoulin verraste in december met de mededeling dat de Giro dit jaar zijn hoofddoel zou zijn. Hij vond het parcours van de ronde die hij in 2017 al won beter bij hem passen dan dat van de Tour. Na zijn val had de Nederlander echter al 4'30" achterstand op roze trui Primoz Roglic. Dumoulin won de Giro in 2017 en werd vorig jaar tweede.

De Ronde van Frankrijk wordt nu wellicht het grote doel. Dumoulin heeft ruim zeven weken om zich voor te bereiden op een strijd met mannen als Chris Froome en Geraint Thomas.