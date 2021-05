In een videoboodschap heeft Sandro Marini, corporate communicatiemanager bij Fenix, bekendgemaakt dat zijn firma, die werkt rond interieurmaterialen, nog twee jaar langer aan boord blijft bij het Alpecin-Fenixteam van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft.

'Als naamsponsor fungeren bij het wielerteam Alpecin-Fenix was een fascinerende ervaring voor ons en het merk Alpecin. In het eerste anderhalve jaar werkten de successen die de ploeg behaalde heel inspirerend voor onze firma en onze merknaam. Fenix bereikte zijn doel in de visibiliteit dankzij het sponsorschap met de ploeg', meldt Sandro Marini. 'De resultaten van het Alpecin-Fenixteam waren verbluffend. Als ik er een moet uitnemen dan denk ik direct aan de zege van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche in Siena. Die overwinning was zo schitterend in het mooie Toscaanse platteland.'

Fenix blijft dus tot en met 2023 aan boord bij de ploeg van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft. Onder andere Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Dries De Bondt en oud-Belgisch kampioen Tim Merlier maken deel uit van dit ProTeam. Dit seizoen zegevierde de ploeg reeds in Le Samyn (Tim Merlier), Strade Bianche (Mathieu van der Poel), de GP Jean-Pierre Monseré (Tim Merlier), Bredene-Koksijde Classic (Tim Merlier) en de Scheldeprijs (Jasper Philipsen). Ook in rittenkoersen werden zeges behaald. Mathieu van der Poel pakte de eerste rit in de UAE Tour en twee etappes in Tirreno-Adriatico. Jasper Philipsen eigende zich twee etappes toe in de Ronde van Turkije.

