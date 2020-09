De Italiaan Filippo Ganna heeft zich vrijdag op het WK in Imola tot wereldkampioen tijdrijden gekroond. Wout van Aert reed naar zilver.

De 24-jarige Ganna klokte voor eigen publiek na 31,7 km af in 35:54. Daarmee was hij 26 seconden sneller dan Van Aert. De Zwitser Stefan Küng was goed voor brons. Victor Campenaerts werd achtste.

Ganna werd vorig jaar derde op het WK tijdrijden na de Australiër Rohan Dennis en Remco Evenepoel. Dennis eindigde vrijdag als vijfde. Donderdag ging de wereldtitel bij de vrouwen naar de Nederlandse Anna van der Breggen.

Zaterdag staat de wegrit bij de vrouwen op het programma, zondag volgt de apotheose van het WK met de titelstrijd bij de mannen.

