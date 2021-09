Filippo Ganna heeft zich in Brugge tot wereldkampioen tijdrijden gekroond, na een spannende race waarin Wout van Aert een tijd op kop lag. Wout van Aert finishte uiteindelijk op 5 seconden van de Italiaan en moest net als vorig jaar tevreden zijn met zilver, het brons is voor Remco Evenepoel.

De 25-jarige Ganna klokte na 43,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge af in 47'47"83. Daarmee was hij 5"37 sneller dan Van Aert. Evenepoel, in 2019 goed voor WK-zilver, vervolledigde het podium op 43"34.

De Deen Kasper Asgreen en de Zwitser Stefan Küng, tweevoudig Europees kampioen tijdrijden, maakten de top vijf vol.

Trotse Ganna

Filippo Ganna volgt dus zichzelf op als wereldkampioen tijdrijden. 'Het is ongelooflijk dat ik mijn titel kan verlengen.'

Op het EK tijdrijden moest Ganna nog vrede nemen met een zilveren medaille, nu werd het wel goud. 'Ik had voor het EK nog net een hoogtestage afgewerkt, vooral met het oog op het WK. Dat rendement voelde ik nog niet op het EK', vertelde hij in het flashinterview.

Sorry dat ik het voor Van Aert en Evenepoel verpest, maar ik werd wakker met de droom om opnieuw goud te winnen. Filippo Ganna

'Maar deze week voelde ik mijn conditie veel beter worden, al wist ik niet of het voldoende zou zijn. Vanmorgen werd ik wakker en voelde ik me heel goed. En de benen ook, het draaide tijdens de wedstrijd meteen goed rond. Ik ben zeer blij en zeer trots op dit goud.'

'De druk was groot, maar niet alleen voor mij, dat was ook het geval voor Wout en Remco. Het is heel mooi om te winnen voor eigen volk. Dat deed ik vorig jaar in Imola. Koersen voor eigen volk heeft iets extra.

'We zijn tegenstanders, maar ik heb veel respect voor hen. Anderzijds: een renner wil winnen. Sorry dat ik het voor hen verpest, maar ik werd wakker met de droom om opnieuw goud te winnen. Dat is gelukt en ik ben heel blij dat ik deze trui mag houden', besloot Ganna.

Minuut stilte

Voor aanvang van de tijdrit werd een minuut stilte gehouden voor de Deense ex-renner Chris Anker Sörensen, die zaterdag bij een ongeval in Zeebrugge om het leven kwam.

Erelijst: de laatste tien wereldkampioenen

2021: Filippo Ganna (Ita)

2020: Filippo Ganna (Ita)

2019: Rohan Dennis (Aus)

2018: Rohan Dennis (Aus)

2017: Tom Dumoulin (Ned)

2016: Tony Martin (Dui)

2015: Vasil Kiryienka (WRu)

2014: Bradley Wiggins (GBr)

2013: Tony Martin (Dui)

2012: Tony Martin (Dui)

Filippo Ganna tijdens zijn tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. © Belga Image

Wout van Aert tijdens zijn tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. © Belga Image

