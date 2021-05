De Italiaan Filippo Ganna (Ineos) heeft zaterdag de openingstijdrit gewonnen in de Giro.

Na 8,6 kilometer met start en aankomst in het Noord-Italiaanse Turijn was de regerende wereldkampioen tegen de klok tien seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini. De Noor Tobias Foss werd verrassend derde, op dertien seconden. Voor Ganna was het de vierde zege van het seizoen.

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) eindigde op negentien seconden van de winnaar op de zevende plaats. Voor onze landgenoot waren het de eerste kilometers sinds zijn horrorcrash van vorig jaar in de Ronde van Lombardije.

Zondag wordt de eerste rit in lijn gereden in deze Giro. De tweede etappe brengt het peloton dan over 179 kilometer van Stupinigi naar Novara.

