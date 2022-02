De winnares van de Ronde van Vlaanderen zal dit jaar evenveel prijzengeld ontvangen als haar mannelijke collega. Dat maakte Flanders Classics maandag bekend in de gebouwen van hoofdsponsor KPMG in Zaventem. Het maakt van 'Vlaanderens Mooiste' de best betalende eendagskoers in het vrouwenwielrennen.

Zowel bij de mannen als de vrouwen wordt er 50.000 euro, waarvan 20.000 euro voor de winnaar, verdeeld. De Nederlandse Annemiek van Vleuten verdiende vorig jaar maar een kleine 1.400 euro aan haar zege, terwijl de Deen Kasper Asgreen al 20.000 euro overhandigd kreeg.

'Volgend jaar willen we het prijzengeld van al onze koersen gelijk stellen. Maar aangezien er het budget voor is, doen we dat voor de Ronde van Vlaanderen nu al', zegt CEO Tomas Van den Spiegel. 'Ik hoop dat andere organisatoren ons voorbeeld volgen. Voor ons stopt het ook niet in 2023. Volgend jaar komen we gewoon met een nieuw plan. Er is geen tijd om ons op de borst te kloppen. We moeten vooruit denken.'

'Er kan immers nog veel gebeuren. Zo wordt er nog niet betaald voor de tv-rechten van vrouwenkoersen en ook voor inkomsten uit sponsoring en VIP-arrangementen is het vrouwenwielrennen te afhankelijk van de mannensport. Dat terwijl er zeker het potentieel is om van vrouwenwielrennen een zelfstandig product te maken. In het tennis is dat gerealiseerd, met het wielrennen moeten we er ook naartoe.'

Onder het motto 'Closing the Gap' werken KPMG en Flanders Classics sinds 2020 samen om het vrouwenwielrennen naar een hoger niveau te tillen. 'Prijzengeld is daarbij niet eens het belangrijkste', zegt Van den Spiegel. 'Veel belangrijker is dat we de vrouwen dezelfde mooie wedstrijden als de mannen aanbieden en dat ze de media-aandacht krijgen die ze verdienen. Wat dat betreft zijn we op de goede weg. Al onze wedstrijden worden nu uitgezonden, tot voor kort was er alleen aandacht voor de WorldTour-wedstrijden. Na de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl, kreeg ook de Scheldeprijs dit jaar een eerste vrouweneditie. Ons plan was dat dat in 2023 zou gebeuren, maar we konden het vroeger doen. We zorgen er ook steeds meer voor dat de parcoursen gelijk worden. Als je de Ronde van Vlaanderen wint, wil je over de Koppenberg gereden hebben, of je nu man of vrouw bent.'

Meer op jeugdcategorieën

'Misschien ben ik te vroeg gestopt', glimlacht ex-renster Jolien D'hoore, nu ploegleidster bij NXTG Racing en performance coach bij Cycling Vlaanderen. 'De jongste jaren heb ik al veel zien veranderen. Alles is veel professioneler geworden. Ook voor de rensters is het prijzengeld niet het belangrijkste. Wel dat we mooie koersen en de aandacht van de media krijgen. Dat we dan uiteindelijk op dezelfde manier verloond worden, is de volgende logische stap. In het veldrijden staan ze op dat gebied al veel verder en ik ben blij dat de weg nu volgt. Te beginnen met de Ronde van Vlaanderen. Dat is ook voor ons de meest prestigieuze wedstrijd.'

Flanders Classics gaat ook meer inzetten op de jeugdcategorieën. Dat is super belangrijk', zegt D'hoore. 'Vroeger was er gewoon geen jeugdwerking. Nu gaan we talenten zoeken in andere sporten. We doen actief aan headhunting. Ik geloof echt dat we op die manier op het niveau van Nederland kunnen komen.'

De Ronde van Vlaanderen wordt op 3 april gereden. Op 22 mei komt er een Ronde van Vlaanderen jeugddag, waarop er zowel voor jongens als meisjes een wedstrijd voor U17 en U19 wordt georganiseerd. 'We geven de voorkeur aan die categorieën omdat veel renners van de U23 toch al bij de elite meerijden. Onze beloftenversie verdwijnt dan ook, ten voordele van de jongere categorieën', verduidelijkt Van den Spiegel.

'Thomas Van den Spiegel zegt dan wel dat we ons niet op de borst moeten kloppen, maar ik ben best trots op wat we al gerealiseerd hebben', zegt Stefanie Pauwels van partner KPMG. 'KPMG is een pionier op dit vlak en ik hoop dat anderen volgen.'

