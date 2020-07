Winnen op een feest- of verjaardag geeft een zege toch altijd wat extra glans. Zeker als het al een tijdje geleden is, zoals in de Tour. Sinds 2016 en Thomas De Gendt kon geen landgenoot meer er een rit winnen als Dylan Teuns dat flikt op 11 juli 2019, de Vlaamse feestdag. Het is zijn eerste Tour en de Hagelander is er dolgelukkig mee.

De feiten

Hij voelt zich goed, zegt Dylan Teuns een paar dagen voor de Tourstart. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe dat het niet eenvoudig zal zijn om de zenuwen onder controle te houden. Het is zijn eerste deelname en alles staat strak gespannen. 'Ik ben te nerveus, ik verwacht te veel van mezelf.'

De rit op 11 juli is de zesde uit deze Tour. Een nerveuze voor de Belgen, want de eerste dagen blijft de karavaan ter ere van Eddy Merckx in en om Brussel toeren: eerst voor een vlakke rit, die wordt gewonnen door Mike Theunissen, vervolgens voor een ploegentijdrit, waarin Wout Van Aert indruk maakt, en daarna een rit naar de champagnestreek, gewonnen door Julian Alaphilippe. Op 11 juli staat de eerste serieuze test op de kalender, in de Vogezen, met aankomst op de Planche des Belles Filles. Oud-winnaars daar zijn geen pannenkoeken: Froome, Nibali, Aru..

Thomas De Gendt zit in de eerste vlucht van de dag. De Belgen zijn goed vertegenwoordigd, ook Tim Wellens (leider in het bergklassement), Xandro Meurisse, Dylan Teuns en Serge Pauwels zijn mee. Van de veertien blijven er na een lange vlucht uiteindelijk maar drie voorop. Teuns wint voor de Italiaan Ciccone, die leider wordt. Meurisse eindigt als derde. Van de favorieten is Geraint Thomas de sterkste.

Making of

Het is augustus 2014 als Dylan Teuns, geboren in Diest, een eerste keer opduikt in de wielerkolommen van Sport/Voetbalmagazine. Aanleiding; de Rode van de Toekomst, een rittenkoers in Frankrijk voor nationale ploegen. Teuns is dan 22 en rijdt voor het BMC Development Team. Met BMC mag hij deelnemen aan de Ronde van Utah, waar hij opvalt door het vele werk voor Cadel Evans en Ben Hermans. De Brabander geldt dan met Vliegen, Vervaeke en Benoot als een van de meest talentvolle Belgische beloften. Daarbij valt op dat geen van de vier een kasseistoemper is. Teuns is een ranke klimmer.

Rik Verbrugghe is ploegleider van de opleidingsformatie van BMC en voorspelt Teuns een mooie toekomst. 'Bergop sterk, minder in het tijdrijden. Daar moet hij nog aan schaven, wil hij in de rondes op een topklassement mikken.'

In augustus 2017 moet de wielerverslaggever het weer over Teuns hebben. Aanleiding is zijn zege in de Ronde van Polen. Zeldzaam voor een Belg is dat, winnen in een ronde uit de World Tour. Het straffe aan Teuns is dat hij de zege behaalt tegen toppers as Poels, Majka en Nibali, op een vrij zwaar parcours. Teuns slaagt er zelfs in op een hellende aankomst Sagan achter zich te houden. Het is voor Teuns in 2017 een mooie zomer, met ook nog winst in de Ronde van Wallonië en de Artic Tour of Norway. Van een renner die nooit wint, wordt Teuns in 23 dagen tijd een renner die vijf etappes pakt en drie eindklassementen op rij. Het zijn uitzonderlijke momenten die ook in het buitenland niet onopgemerkt blijven.

Teuns, genoemd naar Bob Dylan (zijn ouders zijn grote fans), mag in het voorjaar van 2018 nog een mooie anekdote aan die laatste ronde in het blad ophalen. Normaal is hij bij de start in Noorwegen geen topfavoriet, maar de zege in Polen heeft indruk gemaakt in de karavaan en als 'renner van de maand' wordt hij door de organisatoren in de bloemetjes gezet. Met een helikopter wordt hij over de fjorden gevlogen. Daarna moet hij aan boord van een vissersboot, waar hij een hengel in de hand geduwd krijgt. Poseren voor de foto, is de bedoeling. Alleen: plots voelt hij weerstand. Teuns kent weinig van vissen, maar weet dat je dan beet hebt. Met enige moeite sleurt hij een vis van een meter lang en acht kilo zwaar aan dek. Van de organisatie mag hij hem houden, maar Teuns ziet dat niet zitten en de vissers gooien hem weer in zee.

En daarna

De Tour van 2019 wordt een mooie voor de Belgen. Twee dagen na Teuns wint Tomas De Gendt de rit naar Saint-Etienne. Nog eens twee dagen later waaiert op weg naar Albi het hele peloton uit mekaar en haalt Wout Van Aert het in de spurt.Meurisse blijft goed meeschuiven met alles en is 's avonds de beste Belg in de rangschikking. Van Aert is mogelijk op weg naar nieuwe winst in de dertiende etappe, een tijdrit, als hij zwaar ten val komt en moet opgeven. Tim Wellens behoudt zijn bollen tot de laatste week, hij kraakt in de Alpen. Tot etappe 19, die moet worden afgebroken omwille van de regenval, heeft ons land elke dag minstens een iemand op het podium. Meurisse zal uiteindelijk als 21ste eindigen, als beste Belg. En Teuns? In zijn eerste Tour finisht hij als 44ste.

