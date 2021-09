Gentenaar Florian Vermeersch heeft brons gepakt bij de tijdrit bij de beloften op het WK wielrennen in Vlaanderen. De Deen Johan Price-Pejtersen haalde het goud, het zilver ging naar de Australiër Lucas Plapp. Bij de vrouwen houdt Van Dijk Reusser van tijdritgoud.

De wedstrijd bij de beloften kon op heel wat belangstelling rekenen en ook enkele jongens die al koersten als prof namen deel, zoals onze landgenoot Florian Vermeersch.

De Australiër en topfavoriet Lucas Plapp, volgend jaar bij Ineos, knalde als eerste een echte toptijd bij elkaar met een chrono neer van 34:49. Andere hardrijders zoals Ethan Vernon, Mick van Dijke en Filippo Baroncini kwamen niet in de buurt. Florian Vermeersch deed dat wel, al kwam hij anderhalve seconde te kort voor een plek in de hotseat.

Deense sneltrein

De Deen Johan Price-Pejtersen startte als laatste van het pak en overklaste de tegenstand: hij klokte af in een tijd van 34:29, goed voor een gemiddelde van 52,72 km/uur. Eerder kroonde de Deen Price-Pejtersen zich al tot Europees kampioen tegen de klok bij de beloften in 2019 en vorige week ook in Trento.

Van Dijk oppermachtig

Ellen van Dijk heeft op het WK wielrennen de tijdrit bij de vrouwen elite op haar naam geschreven. De 34-jarige Nederlandse, die in 2013 ook al de wereldtitel tijdrijden veroverde, legde de 30,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge af in 36.05. De Zwitserse Marlen Reusser volgde als tweede op 0:10, de Nederlandse topfavoriete Annemiek van Vleuten maakte het podium vol op 0:24. Julie Van de Velde (39:12) moest vrede nemen met de 22e plek, Sara Van de Vel (40.13) eindigde als 30e.

De wedstrijd bij de beloften kon op heel wat belangstelling rekenen en ook enkele jongens die al koersten als prof namen deel, zoals onze landgenoot Florian Vermeersch.De Australiër en topfavoriet Lucas Plapp, volgend jaar bij Ineos, knalde als eerste een echte toptijd bij elkaar met een chrono neer van 34:49. Andere hardrijders zoals Ethan Vernon, Mick van Dijke en Filippo Baroncini kwamen niet in de buurt. Florian Vermeersch deed dat wel, al kwam hij anderhalve seconde te kort voor een plek in de hotseat.Deense sneltreinDe Deen Johan Price-Pejtersen startte als laatste van het pak en overklaste de tegenstand: hij klokte af in een tijd van 34:29, goed voor een gemiddelde van 52,72 km/uur. Eerder kroonde de Deen Price-Pejtersen zich al tot Europees kampioen tegen de klok bij de beloften in 2019 en vorige week ook in Trento.Van Dijk oppermachtigEllen van Dijk heeft op het WK wielrennen de tijdrit bij de vrouwen elite op haar naam geschreven. De 34-jarige Nederlandse, die in 2013 ook al de wereldtitel tijdrijden veroverde, legde de 30,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge af in 36.05. De Zwitserse Marlen Reusser volgde als tweede op 0:10, de Nederlandse topfavoriete Annemiek van Vleuten maakte het podium vol op 0:24. Julie Van de Velde (39:12) moest vrede nemen met de 22e plek, Sara Van de Vel (40.13) eindigde als 30e.