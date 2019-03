Fons De Wolf (62): tweevoudig Omloop-winnaar, nu receptionist in Brugs viersterrenhotel

Wint de Deen Michael Valgren voor het tweede jaar op rij de Omloop Het Nieuwsblad? Statistisch gezien zou dat best kunnen. Al tien keer volgde de winnaar van de openingsklassieker zichzelf het jaar nadien op. Een van hen is Fons De Wolf (62), winnaar in 1982 en 1983 en vooral bekend door zijn zeges als jonge prof in de Ronde van Lombardije en Milaan-Sanremo. Nu werkt De Wolf als receptionist in een Brugs viersterrenhotel. Krant van West-Vlaanderen deed een avondshift in het spoor van een van 's lands sierlijkste renners ooit.