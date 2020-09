Nans Peters (AG2R La Mondiale) heeft zaterdag de achtste etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) behoudt zijn gele trui, ondanks een nog late uitval van de Fransman Romain Bardet.

De 26-jarige Fransman rondde in de eerste Pyreneeënrit een solo succesvol af. Aan de meet in Loudenvielle hield hij een voorsprong over van 47 seconden op de Let Tom Skujins (Trek-Segafredo) en de Spanjaard Carlos Verona (Movistar). Zij gingen in de afdaling van de Peyresourde de Rus Ilnur Zakarin (CCC), geen al te beste daler, nog voorbij. Beste Belg werd Ben Hermans op plaats zes.

Belangrijker was om te kijken hoe de favorieten de eerste Pyreneeëncols in deze Tour verteerden. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) maakte indruk nadat hij vrijdag tijd had verloren in de waaieretappe. De 21-jarige belofte werd negende op zes minuten van de winnaar, maar maakte wel veertig seconden goed op Egan Bernal, Mikel Landa, zijn landgenoot Primoz Roglic en Nairo Quintana.

De grootste verliezer van de dag was de Franse Tourhoop Thibaut Pinot, die op minuten werd gereden door de favorieten.

Zondag staat deel twee van het Pyreneeën-hoofdstuk op het programma, met de etappe over 153 kilometer van Pau naar Laruns. Onderweg geen cols van buiten categorie, maar wel twee van eerste: halfweg koers de Col de la Hourcère, met elf kilometer aan 8,8 procent en in het slot de Col de la Marie Blanque. Na die laatste beklimming is het wel nog achttien kilometer richting finish, grotendeels bergafwaarts. Daarnaast zijn er onderweg ook nog twee beklimmingen van derde categorie en eentje van vierde.

Maandag volgt dan de eerste rustdag in deze Tour.

