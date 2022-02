Het is feest ten huize Maertens, want de tweevoudige wereldkampioen wordt vandaag/zondag 70 jaar. De Krant van West-Vlaanderen zocht hem op. 'Zelfs met een pet, zonnebril en mondmasker word ik nog herkend.'

Freddy Maertens voelt zich na een mindere periode met een hartoperatie en prostaatkanker opnieuw goed en voelt zich ook nog erg geliefd in de wielerwereld. 'Ik ga nog altijd graag naar de koers en natuurlijk doet het mij iets als de mensen mij herkennen. Ook de renners in koers, ja. Philippe Gilbert bijvoorbeeld roept altijd naar mij als hij passeert. Het doet deugd om herkend te worden, dat is toch normaal. Zelfs met een pet, zonnebril en mondmasker word ik nog herkend. Maar pas op, dat betekent niet dat ik het hoog in de bol heb gekregen. Ik kan dat zeer goed relativeren, daarvoor hebben we te veel meegemaakt. We blijven gewone mensen en ik heb gekoerst voor de kost. Dat was gewoon mijn beroep, net zoals schrijven voor jou een job is. Omdat ik veel koersen heb gewonnen, moet ik toch geen dikke nek hebben!

'Ik weet wel dat sommige sportmensen het anders doen. Dat ze geen journalisten ontvangen bij hen thuis terwijl ze in trainingspak in de zetel liggen. Maar dat ze liever in een klasserestaurant eten en ondertussen een interview geven op kosten van de krant.'

Op zijn zeventigste heeft Freddy Maertens nog heel wat plannen. 'Dit jaar wil ik op sportief vlak zoveel mogelijk wielerwedstrijden live volgen. Zo zou ik graag drie dagen de Ronde van Frankrijk volgen: op 5 juli is de Ronde in Duinkerke, de dag erna is er het vertrek in Rijsel en op 7 juli vertrekt de Ronde in Binche. Het is wel een vreemde Ronde dit jaar met de start in Kopenhagen. Ik heb daar nog eens een criterium gewonnen en mijn maatje Michel Pollentier was tweede.'

'Wat ik op mijn verjaardag wil doen? Ervoor zorgen dat ik vroeg op ben en de eerste ben om Michel te feliciteren met zijn verjaardag. Inderdaad, we zijn niet alleen allerbeste maten, we verjaren ook nog eens op dezelfde dag.'

