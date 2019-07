Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome mag zich sinds vandaag officieel eindwinnaar van de Ronde van Spanje 2011 noemen. De Brit krijgt die zege in de schoot geworpen nadat de Spanjaard Juan José Cobo besliste niet in beroep te gaan tegen zijn dopingschorsing van drie jaar.

De intussen 38-jarige Juan José Cobo, die in 2014 een punt achter zijn actieve carrière zette, werd vorige maand veroordeeld door de Internationale Wielerunie (UCI) wegens overtredingen op de dopingwetgeving. In de periode tussen 2009 en 2011 werden bij de renner afwijkende bloedwaarden vastgesteld in zijn biologisch paspoort die wijzen op het gebruik van een verboden substantie.

Cobo kon nog beroep aantekenen tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS), maar de Spaanse krant AS bracht donderdag naar buiten dat hij dit niet zal doen. Chris Froome zal zo zeer binnenkort de eindzege van de Vuelta in 2011 officieel toegewezen krijgen. Het wordt voor Froome zijn zevende eindzege in een grote ronde. Hij won eerder de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, de Vuelta in 2017 en de Giro in 2018.

De Brit van Team INEOS is momenteel afwezig in de Tour de France na een val midden juni tijdens een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Hij liep daarbij breuken op aan het rechterdijbeen, de heup, de elleboog, de ribben en de nek. Hij lag een week in het ziekenhuis van Saint-Étienne waarna hij werd overgebracht naar een revalidatiecentrum.