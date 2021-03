Het doorgaan van Parijs-Roubaix op 11 april staat op de helling omwille van de verstrengde coronamaatregelen in Noord-Frankrijk. Michel Lalande, de prefect van de aan België grenzende regio Hauts-de-France, de streek van aankomstplaats Roubaix, liet zich maandag op de Franse lokale radiozender France Bleu Nord ontvallen dat er nog geen beslissing werd genomen.

'Of Parijs-Roubaix kan plaatsvinden? Daar kan ik nu nog niets over zeggen', zei Lalande. 'We gaan jullie een antwoord geven als de tijd daar rijp voor is. Op dit moment kunnen jullie wel raden hoe de situatie ervoor staat. Of ik optimistisch ben? De hemel ziet er in elk geval minder blauw uit dan voorheen. In België vinden er wel koersen plaats, maar ze moeten mij toch eens uitleggen hoe ze dat doen in samenhang met de huidige veiligheidsvoorschriften.'

De Franse premier, Jean Castex, kondigde vorige donderdag een nieuwe lockdown af in 16 Franse departementen, waaronder Hauts-de-France. De inwoners van de 16 departementen moeten binnen een straal van 10 kilometer rond hun woning blijven en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten.

Vorig jaar ging Parijs-Roubaix, na eerder uitstel naar het najaar, uiteindelijk helemaal niet door. Philippe Gilbert won in 2019 de laatste editie van de Helleklassieker.

