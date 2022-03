De Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) heeft maandag de eerste etappe gewonnen van Tirreno-Adriatico, een Italiaanse wielerronde voor de WorldTour. In een individuele tijdrit over 13,9 kilometer was de tijdritwereldkampioen 11 seconden sneller dan eerste achtervolger Remco Evenepoel. Tadej Pogacar werd derde op 0:18.

De 57e Tirreno-Adriatico ging van start met een biljartvlakke, weinig technische tijdrit langs de kustlijn van Lido di Camaiore. De Brit Alex Dowsett zorgde daarin vroeg op de dag voor de richttijd van 15:42 en zou daar uiteindelijk vijfde mee worden. De eerste om die barrière te doorbreken en Dowsett uit de hotseat te rijden, was Deens tijdritkampioen Kasper Asgreen: de winnaar van de recentste Ronde van Vlaanderen werd vierde met een tijd van 15:41. De drie topfavorieten startten helemaal aan het eind, en wereldkampioen Ganna ontgoochelde voor eigen volk allerminst. Met 15:17, goed voor een gemiddelde snelheid van 54,5 kilometer per uur, veegde de hardrijder de toptijd van Asgreen helemaal van de tabellen.

Remco Evenepoel slaagde er niet in beter te doen: de Brabander van Quick-Step Alpha Vinyl bleek twee seconden trager aan het tussenpunt, en dat werden er elf aan de aankomst. Evenepoel werd met zijn prestatie wel tweede en was daarmee ook de eerste jongere én de beste klassementsrenner. De Sloveen Tadej Pogacar verloor twee dagen na zijn demonstratie in de Strade Bianche echter weinig terrein: hij was achttien seconden trager dan Ganna, en deed daarmee slechts zeven seconden minder goed dan Evenepoel.

Andere klassementsrenners als Julian Alaphilippe (+0:58 op Ganna), Jonas Vingegaard (+0:53) en Mikel Landa (+1:23) verloren beduidend meer tijd. Tirreno-Adriatico duurt nog tot en met zondag. Dinsdag staat een lange opdracht op het programma: 219 kilometer tussen Camaiore en Sovicille, met aan het eind enkele heuvels maar wel een vlakke finish. Als tijdritwinnaar start Filippo Ganna uiteraard in de blauwe trui als leider van het algemene klassement.

