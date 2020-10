Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft zaterdag de openingstijdrit van de Ronde van Italië gewonnen. Hij legde het parcours van 15,1 kilometer van Monreale naar Palermo af in 15:24, daarmee was hij 22 seconden sneller de Portugees Joao Almeida en de Deen Mikkel Bjerg. De Welshman Geraint Thomas finishte op 23 seconden als vierde en nam al heel wat tijd op de andere klassementsrenners.

De tijdrit op het eiland Sicilië moest afgewerkt worden in moeilijke omstandigheden. Weliswaar kregen de renners een 'gemakkelijk parcours' voorgeschoteld, maar de felle wind en windstoten bemoeilijkten de zaak. Zo kwam Victor Campenaerts, als vierde gestart, al vroeg ten val in de bocht en zouden ook daarna nog heel wat andere renners het gevecht tegen de wind verliezen.

De eerste richttijd was voor de Portugees Joao Almeida, die 15:46 liet optekenen en als eerste onder de 16 minuten dook. Hardrijders Rohan Dennis en Mikkel Bjerg kwamen niet in de buurt van de jonge kopman van Deceuninck - Quick-Step. Thomas leek wel de chrono van de Portugees van de tabellen te gaan rijden, maar was finaal een halve seconde te traag.

Wereldkampioen Ganna maakte al bij het eerste tussenpunt zijn favorietenrol waar en hield aan de finish nog 22 seconden over op Almeida. Hij zette een gemiddelde neer van 58,831 kilometer per uur, waarmee hij net niet het record van Rik Verbrugghe wist te verbreken. Die won in 2001 de Giroproloog in een gemiddelde van 58,874 kilometer per uur.

Thomas deelde op de eerste dag al meteen een tikje uit aan de andere klassementsrenners. Simon Yates wist het verschil te beperken tot 26 seconden, maar Vincenzo Nibali gaf al meteen 1:06 prijs, Steven Kruijswijk 1:21 en Jakob Fuglsang 1:24.

In de tweede etappe overbruggen de renners zondag 150 kilometer tussen Alcamo en Agrigento. Hoewel de etappe grotendeels in dalende lijn gaat, wordt het geen voer voor sprinters. De aankomst ligt namelijk boven op een heuvel (4 km aan 5 procent, met pieken tot 9 procent).

