De Amstel Gold Race, die op de nieuwe wielerkalender op zaterdag 10 oktober op de agenda stond, gaat dit jaar niet door omwille van de verscherpte coronamaatregelen in Nederland. Dat maakte de organisatie van de WorldTour-wedstrijd woensdag bekend.

De drie betrokken gemeenten (Eijsden-Margraten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul) en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben geconcludeerd dat het niet haalbaar is de wedstrijd te organiseren binnen de nieuw aangekondigde nationale maatregelen. Die bepalen dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden.

'De afgelopen maanden waren zeer intensief', legde koersdirecteur Leo van Vliet uit op de website van de organisatie. 'De coronapandemie maakt de organisatie van de Amstel Gold Race zeer complex. We hebben lang gewerkt aan een 'Coronaproof Amstel Gold Race', waarbij we het parcours intact konden houden. De laatste weken werd steeds meer duidelijk dat een parcours door Zuid-Limburg, met doorkomsten in tien gemeenten, onhaalbaar was. Om die reden hebben we zorgvuldig gewerkt aan een nieuw plan met een kleinere omloop van 16,9 kilometer. Het parcours en het gebied rondom het parcours zouden hermetisch afgesloten worden voor publiek om drukte te voorkomen en 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

'Maandag waren we helemaal voorbereid om dit wereldkundig te maken, maar de nieuwe maatregelen die later die avond door het kabinet aangekondigd werden, zorgden ervoor dat de plannen opnieuw herzien moesten worden. Met de voorwaarde 'géén publiek' werd sprake van een schier onmogelijke opdracht. Vanaf dinsdagochtend hebben we overlegd met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio en de gemeenten. In hun uiteindelijke afweging hebben de burgemeesters de onmogelijkheid van de garantie van géén publiek vastgesteld. Natuurlijk kunnen we niet anders dan deze afweging respecteren, hoe erg we daar ook van balen. Het weerhoudt ons er natuurlijk niet van om volgend jaar terug te keren met een fantastische koers.'

Mathieu van der Poel blijft zo de voorlopig laatste winnaar van de Nederlandse klassieker

