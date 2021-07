In de olympische tijdrit kon Wout van Aert België geen derde medaille schenken. De Kempenaar eindigde op een zese plek. De Sloveen Primoz Roglic reed iedereen naar huis, het zilver is voor de Nederlander Tom Dumoulin, de Australiër Rohan Dennis werd derde. Remco Evenepoel, de andere Belg aan de start, eindigde op de negende plek.

Roglic, tweevoudig winnaar van de Vuelta (2019, 2020), legde de 44,2 kilometer op en rond de Fuji International Speedway af in een knaltijd van 55:04.19. Hij reed zijn Nederlandse ploegmaat bij Jumbo-Visma Tom Dumoulin op 1:01.39. Net als op de Spelen in Rio moest Dumoulin tevreden zijn met zilver. De bronzen medaille ging naar de Australiër Rohan Dennis, de wereldkampioen van 2018 en 2019.

De top vijf werd vervolledigd door de Zwitserse Europees kampioen Stefan Küng en de Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna.

Vicewereldkampioen Van Aert, die als voorlaatste van start ging, moest na zijn zilver in de wegrit van zaterdag 1:40.53 toegeven op Roglic op het lastige parcours. Evenepoel, die in de wegrit 49e werd, volgde op de negende plaats op 2:17.08 na de twee rondes van 22,1 kilometer.

Roglic volgt de Zwitser Fabian Cancellara op als olympisch kampioen in het tijdrijden.

