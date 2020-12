Er wordt op 10 januari in Zaltbommel niet gestreden om de Nederlandse titels in het veldrijden. 'In verband met de huidige lockdown en de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kan het op deze datum niet plaatsvinden', meldt de organisatie.

In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum nog een NK kan worden gehouden, in ieder geval na 19 januari wanneer de huidige lockdown in Nederland mogelijk afloopt.

Eerder was al besloten de titelstrijd terug te brengen naar één dag door het schrappen van een aantal categorieën. Ook zou er sowieso geen publiek welkom zijn. Zaltbommel kreeg al wel de zekerheid dat het het NK in 2022 mag organiseren.

Lees ook: Waarom een podium met Van der Poel, Van Aert en Pidcock zo uniek is

In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum nog een NK kan worden gehouden, in ieder geval na 19 januari wanneer de huidige lockdown in Nederland mogelijk afloopt. Eerder was al besloten de titelstrijd terug te brengen naar één dag door het schrappen van een aantal categorieën. Ook zou er sowieso geen publiek welkom zijn. Zaltbommel kreeg al wel de zekerheid dat het het NK in 2022 mag organiseren.