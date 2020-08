Remco Evenepoel heeft dinsdag bijkomende onderzoeken ondergaan in het AZ St. Elisabeth in Herentals. Daarbij kwamen "geen nieuwe elementen" aan het licht, zo meldt zijn team Deceuninck-Quick-Step. Een operatie blijkt niet nodig.

'Zoals eerder gesuggereerd worden de breuken in Remco's bekken conservatief behandeld. Dat betekent dat een operatie niet nodig is', zo klinkt het in een mededeling. 'Remco moet de komende weken zo veel mogelijk rusten om zijn breuken te laten genezen.'

Evenepoel kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Op een veertigtal kilometer van de finish raakte hij in de afdaling van de Muro di Sormano een muurtje, waarop hij in een afgrond dook. Maandag werd hij met een privévlucht naar België gerepatrieerd.

Lees ook: Na de crash van Remco Evenepoel: renners moeten nú in opstand komen

'Zoals eerder gesuggereerd worden de breuken in Remco's bekken conservatief behandeld. Dat betekent dat een operatie niet nodig is', zo klinkt het in een mededeling. 'Remco moet de komende weken zo veel mogelijk rusten om zijn breuken te laten genezen.' Evenepoel kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Op een veertigtal kilometer van de finish raakte hij in de afdaling van de Muro di Sormano een muurtje, waarop hij in een afgrond dook. Maandag werd hij met een privévlucht naar België gerepatrieerd.