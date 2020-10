Bij de Ronde van Vlaanderen van komende zondag (18 oktober) zullen langs het parcours geen supporters mogen verzamelen. Er komt een publieksverbod op alle hellingen en kasseistroken en de politie zal streng optreden en verbaliseren.

Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter heeft met de betrokken lokale besturen afgesproken dat er langs het parcours eenduidige regels zullen gelden. Er komen veiligheidszones, zoals die bij vorige edities werden ingesteld om de menigte ordelijk te beheren. Maar deze keer moet het publiek er voornamelijk wegblijven en in komt er een verbod op de organisatie van evenementen en commerciële activiteiten.

De corona-proof editie van de Ronde van Vlaanderen werd dinsdag aan de pers voorgesteld door de lokale besturen, de politie en organisator Flanders Classics. "Eigenlijk kan je in Oudenaarde, en bij uitbreiding langs het volledige parcours van de Ronde, niets komen doen", besluit Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester. "Voor de televisie, daar gebeurt het zondag."

De politie zal controleren, streng optreden en verbaliseren, zo was te horen op de persconferentie. Daarnaast zet de politie ook in op preventie. De maatregelen worden op voorhand kenbaar gemaakt via de gemeentelijke websites. Op de dag van de Ronde zullen politie en sfeerbeheerders op cruciale plaatsen ingezet worden om de toegang te verhinderen of te wijzen op de mondmaskerplicht. Die geldt langsheen het volledige parcours.

De gouverneur stelt de mondmaskerplicht in gedurende 1 uur vóór en 1 uur na de verwachte passage. Maar Van Cauter herhaalt dat het niet de bedoeling is dat liefhebbers afzakken. "Beleef de koers thuis, voor het scherm of via de radio, en doe dat met je gezin of de mensen met wie je onder hetzelfde dak woont." Ook het organiseren van privébijeenkomsten wordt uitdrukkelijk afgeraden.

Ook in Oudenaarde zal de Ronde van Vlaanderen niet eindigen met een groot volksfeest. De aankomstzone in de Minderbroederstraat wordt afgesloten voor het grote publiek. Het protocol wielerwedstrijden is hierbij van toepassing. Zo zal er onder meer dubbele nadar zijn om de renners en de verschillende andere 'bubbels' van elkaar te scheiden.

