Peter Sagan (30) past dit jaar voor de kasseiklassiekers. De Slovaak zal zoals verwacht voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië rijden. Dat heeft Bora-Hansgrohe-manager Ralp Denk bevestigd aan VeloNews.

Aangezien de Giro (3-25/10) op de nieuwe wielerkalender overlapt met de Ronde van Vlaanderen (18/10) en Parijs-Roubaix (25/10) moet de drievoudige wereldkampioen dus verstek laten gaan voor de kasseiklassiekers, die hij respectievelijk in 2016 en 2018 won. Ook in Gent-Wevelgem (11/10) is de drievoudige winnaar er niet bij.

Samen met zijn ploegmaats is Sagan momenteel op stage in Oostenrijk, waar hij zich klaarstoomt voor de komende wedstrijden. Hij zal zijn rentree vieren in de Strade Bianche (1/08). Ook Milaan-Sanremo (8/08), het Critérium du Dauphiné (12-16/08), de Ronde van Frankrijk (29/08-20/09) en de WK-wegrit (27/09) staan op zijn programma.

