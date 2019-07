Team Dimension Data rekent niet op Mark Cavendish en Julien Vermote in de 106e editie van de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Brussel op gang wordt getrapt. Dat heeft de formatie zelf bekendgemaakt.

De 34-jarige Cavendish is er voor het eerst sinds 2007 niet bij in de Tour. De Brit blijft dus steken op 30 etappezeges en zal dit jaar geen gooi kunnen doen naar het record van 34 overwinningen van Eddy Merckx . Cav omschreef dat record bij zijn contractverlenging nochtans als zijn enige resterende doel in het wielrennen. De reden van zijn afwezigheid is het ontbreken van de juiste vorm. In augustus van vorig seizoen kreeg de Britse sprinter te kampen met klierkoorts die ook zijn voorbereiding op het huidige seizoen teisterde. De afgelopen maanden noteerde hij slechts enkele schamele ereplaatsen.

Voor Julien Vermote blijkt ook geen plaats in de selectie van Dimension Data voor La Grande Boucle. De Belg moet andere hardrijders in de pikorde voor zich dulden en zal de start in Brussel vanaf de zijkant moeten volgen. De Zuid-Afrikaanse wielerploeg selecteerde met de Noor Edvald Boasson Hagen en de Brit Steve Cummings twee renners die al mochten vieren in de Ronde van Frankrijk. Boasson Hagen heeft drie ritzeges achter zijn naam, Cummings twee. Ook de Deen Michael Valgren mikt op ritwinst. De Tsjech Roman Kreuziger eindigde al vier keer in de top tien van de Tour en hoopt opnieuw op een dichte ereplaats in het eindklassement.

Daarnaast bestaat de selectie uit de debuterende Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo, de Deen Lars Bak, de Zuid-Afrikaan Reinhardt Janse van Rensburg en de Amerikaan Ben King.