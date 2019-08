Sam Bennett (BORA-Hansgrohe) heeft voor een primeur gezorgd in de BinckBank Tour. Hij won zijn derde rit op rij na een finishfotosprint met Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Jasper Philipsen eindigde derde.

In de derde rit van de Ronde van de Lage Landen reed het peloton in en rond Aalter. Voor de start hielden de renners en de organisatie een pakkende minuut stilte als eerbetoon aan Bjorg Lambrecht, die gisteren begraven werd in Knesselare.

Vier renners kozen het hazenpad in de rit van 167 kilometer: Belgen Laurens De Vreese en Aaron Verwilst werden vergezeld door Nederlander Jan-Willem van Schip en de Rus Koeznetsov. Die laatste moest vrij snel afhaken na een mechanisch probleem, maar ook het ander drietal kreeg niet meer dan twee minuten speelruimte. Op 72 kilometer van de streep kwam er een hergroepering.

Baptiste Planckaert liet opnieuw van zich spreken bij de tussensprint. Hij reageerde op een uitval van Julien Duval en nam Lionel Taminiaux mee in zijn zog. Planckaert pakte punten voor de strijdlust. Wandro Meurisse moest na een val jammer genoeg de strijd staken en ook de tweede vluchtersgroep strandde.

De onvermijdelijke sprint zat eraan te komen, maar Guillaume Van Keirsbulck demarreerde daarvoor nog eerst in de gouden kilometer. Op vierhonderd meter van de streep gingen een aantal renners tegen de grond, waardoor de sprint ontregeld raakte.

De toppers waren echter bij de pinken en het was Jasper Philipsen die de eerste aanzet gaf. Hij viel echter stil door de hevige wind op kop en werd nog voorbijgesneld door Groenewegen en Bennett. Die laatste won uiteindelijk zijn derde rit op een rij met een ultieme jump.