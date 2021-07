Wout van Aert bezorgde België zaterdag een eerste medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Van Aert reed naar zilver in de wegrit. Achteraf maakte hij een nuchtere analyse. 'Ik had vandaag de benen om te winnen, maar Carapaz is zeker ook een mooie kampioen', liet hij noteren.

'Er staken niet veel jongens bovenuit vandaag', begon Van Aert voor de microfoon van Sporza. 'Ik had de benen om te winnen, maar werd samen Pogacar het meeste geviseerd door de anderen. Het was tactisch een moeilijke koers. Ik heb zelf ook geprobeerd aan te vallen, maar het lukte niet. Ik denk dat ik er toch het maximum heb uitgehaald. Carapaz was misschien wel te sterk. Hij rijdt er vooraan McNulty ook nog af. Hij is een mooie kampioen.'

Lees ook: De Tour 2021 in 21 cijfers: hoe Wout van Aert met jubileumzeges wielergeschiedenis schreef

Van Aert leek op de Mikuni Pass, de zwaarste helling van de dag, even te moeten lossen, maar kwam op eigen tempo toch nog met de koplopers boven. 'Op de Mikuni Pass heb ik mijn eigen tempo gevolgd', bevestigde Van Aert. 'Ik wist dat ik daar niet mocht forceren. Het kon dat ik niet meer terugkwam, maar ik wist dat het zo moest. En boven kon ik aansluiten. Dat was mooi. Met de Belgen hebben we de tactiek gevolgd zoals we dat vooraf wilden. Ik ben blij dat ik de jongens dan een medaille kan schenken.'

'Er staken niet veel jongens bovenuit vandaag', begon Van Aert voor de microfoon van Sporza. 'Ik had de benen om te winnen, maar werd samen Pogacar het meeste geviseerd door de anderen. Het was tactisch een moeilijke koers. Ik heb zelf ook geprobeerd aan te vallen, maar het lukte niet. Ik denk dat ik er toch het maximum heb uitgehaald. Carapaz was misschien wel te sterk. Hij rijdt er vooraan McNulty ook nog af. Hij is een mooie kampioen.' Van Aert leek op de Mikuni Pass, de zwaarste helling van de dag, even te moeten lossen, maar kwam op eigen tempo toch nog met de koplopers boven. 'Op de Mikuni Pass heb ik mijn eigen tempo gevolgd', bevestigde Van Aert. 'Ik wist dat ik daar niet mocht forceren. Het kon dat ik niet meer terugkwam, maar ik wist dat het zo moest. En boven kon ik aansluiten. Dat was mooi. Met de Belgen hebben we de tactiek gevolgd zoals we dat vooraf wilden. Ik ben blij dat ik de jongens dan een medaille kan schenken.'