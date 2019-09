Het West-Vlaamse Ieper vervangt vanaf komend jaar Deinze als startplaats van Gent-Wevelgem (WorldTour), zo maakten de organisatoren donderdag bekend.

Na zeventien jaar komt er een einde aan Deinze's eer om de startplaats te zijn van Gent-Wevelgem. De organisatoren van de World Tour-koers in maart kwamen tot een overeenkomst met de stad Ieper. Er werd een contract ondertekend dat minstens loopt tot 2026.

De officieuze start bij de mannen elite zal komend jaar op zondag 29 maart op de Grote Markt gegeven worden, de renners verlaten de stad vervolgens via de Menenpoort.

Afgelopen editie werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff. De UAE Emirates-renner won in een spurt voor John Degenkolb, Oliver Naesen en Mathieu Van der Poel.

'Enkel de aanloop naar Lichtervelde, vanuit Ieper in plaats van Deinze, zal anders verlopen. We spreken dan over amper 30 kilometer. Daarna komen we op het 'oude' parcours opdat de verhuis echt geen zeer ingrijpende verandering heeft op het koersverloop van Gent-Wevelgem', verduidelijkte organisator Hans De Clercq.

'We verhuizen een beetje met spijt in het hart, want ik ben zelf van Deinze, maar het contract met die stad liep af en met Ieper als startlocatie deed zich een enorme opportuniteit voor. In het leven moet je nu eenmaal keuzes maken en de onze viel op Ieper. De Grote Markt is zo'n mooi decor dat we meteen overtuigd waren om de overstap te maken.'

De naam van Gent-Wevelgem blijft overigens behouden. 'Dat is zo'n sterke merknaam geworden. Bovendien hebben we 'In Flanders Fields' eraan toegevoegd. Ieper zal via de mediabelangstelling wel een enorme return krijgen.'

In totaal worden er zondag 29 maart zeven wedstrijden georganiseerd. De koersen bij de mannen en vrouwen elite zitten in de WorldTour. Ook de junioren en beloften mogen op de Grote Markt starten.