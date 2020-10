Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) heeft de 103e editie van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 25-jarige Brit werd zondag dertiende in de slottijdrit van 15,7 kilometer tussen Cernusco sul Naviglio en Milaan, en dat volstond om de Australiër Jai Hindley (Sunweb) af te houden.

De ritzege was zijn ploegmakker, de 24-jarige Italiaan Filippo Ganna, in 17:16 voor onze landgenoot Victor Campenaerts (NTT) en de Australiër Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), beiden op 32 seconden van Ganna.

Geoghegan Hart houdt in de eindafrekening het Sunweb-duo Jai Hindley en Wilco Kelderman achter zich.

Voor de start van de slottijdrit bevonden de Brit en de Australiër zich nog in dezelfde seconde. Geoghegan Hart behaalde twee ritzeges in deze Giro, vorige zondag naar Piancavallo en zaterdag naar Sestriere. Hij had tot voor deze Giro nog slechts twee profzeges op zijn naam staan, twee etappeoverwinningen in de Tour of the Alps vorig jaar.

De Londenaar is nog maar de tweede Britse Girowinnaar, na Chris Froome in 2018. Voor Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, was het al zijn vierde etappeoverwinning in deze Giro. Voor Ineos Grenadiers, dat vroeg in de ronde kopman Geraint Thomas kwijtraakte, is het de zevende ritzege.

