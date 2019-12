Geraardsbergen wil niet langer 50.000 euro betalen om de Muur in het parcours van Vlaanderens Mooiste te hebben.

Burgemeester Guido de Padt (Open VLD) heeft maandag laten weten niet langer 50.000 euro te willen betalen om de Muur toe te voegen aan het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Enkele weken geleden liet de Oost-Vlaamse stad al weten te snoeien in haar uitgaven. 'We kunnen het bedrag wel nog steeds op tafel leggen, maar het is verstandiger om het te investeren in de strijd tegen armoede en eenzaamheid', liet De Padt weten.

Of de Muur de komende jaren dan nog wel deel zal uitmaken van het parcours is nog onbekend. De Padt is alvast zeker dat Flanders Classics, de organisator, de Muur niet snel zal weglaten. 'We blijven ons wel inzetten voor een veilige en goede doortocht van de Ronde. We hopen dan ook dat de organisatie onze actie begrijpt en dat de Muur dus in het parcours blijft.'

De laatste jaren is de Muur vooral van symbolische waarde voor de Ronde van Vlaanderen, want de laatste doortocht is al op 100 kilomter van de finish. De maatregel heeft dan ook commerciële redenen volgens De Padt. 'Wij stellen vast dat er de laatste jaren nog nauwelijks een toestroom is van mensen uit Geraardsbergen zelf', vervolgde De Padt. 'Bij de Ronde van Vlaanderen komt er natuurlijk veel volk opdagen maar eens de passage achter de rug verdwijnt dat volk. Dat is anders bij de BinckBank Tour waar we bovendien enkele plaatselijke ronden krijgen en de stad Geraardsbergen prachtig in beeld komt. Dat contract loopt binnenkort af. We moeten spreken met de organisatoren, maar ik denk dat dit contract zeker zal verlengd worden.'

Bij Het Nieuwsblad reageerde Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. 'Het parcours voor 2020 ligt al vast en de Muur is daar onderdeel van. We willen dan ook de dialoog met Geraardsbergen behouden voor een positieve samenwerking in de toekomst.'