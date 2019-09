Philippe Gilbert heeft woensdag zijn tweede etappe gewonnen van deze Vuelta. De Sloveen Primoz Roglic blijft in het rood.

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) heeft woensdag de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven. Onze landgenoot haalde het na 219,6 kilometer tussen Aranda de Duero en Guadalajara in een sprint met een omvangrijke groep voor de Ierse spurtbom Sam Bennett (BORA-hansgrohe), zijn Franse ploegmakker Rémi Cavagna en Dylan Teuns (Bahrain-Merida).

De rit werd gekenmerkt door de hevige wind en bijhorende waaiers. Een kopgroep van ruim 45 renners, met daarbij Quintana en de Belgen Gilbert, Teuns en Declercq, reed van bij de start weg en had bij momenten meer dan zes minuten voorsprong. "Dit is heel speciaal", zei Gilbert in het flashinterview. "Ik denk dat het zo'n ritzege is die de geschiedenisboeken zal halen, omwille van de manier waarop we gekoerst hebben. Van start tot finish was het volle bak, echt gek. We hebben echt zot gereden, we moedigden elkaar ook aan onderweg en dat was echt mooi om te zien. Het was echt snel, op sommige plaatsen reden we gewoon 75 km per uur. Ik denk niet dat ik dit al ooit heb beleefd in mijn 17-jarige carrière", eindigde hij. "Het was echt gewoon gek."

Het is voor Gilbert zijn tweede ritzege in deze Vuelta, na de etappe naar Bilbao van vorige week donderdag. De Colombiaan Nairo Quintana (Movistar) werd veertiende en deed een gouden zaak in de stand. Hij schuift op naar de tweede plaats, na leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma) maar voor ploegmakker Alejandro Valverde (Movistar).