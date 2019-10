De Ronde van Italië van 2020 is donderdag bekendgemaakt. Ze start op 9 mei in het Hongaarse Boedapest en eindigt op 31 mei in Milaan.

De 103e editie van de Ronde van Italië gaat volgend jaar op 9 mei van start in Hongarije met een korte tijdrit (8,6 km) in de hoofdstad Boedapest. Dat hebben de organisatoren donderdag bekendgemaakt op de officiële parkoerspresentatie in Milaan, waar de Giro op 31 mei 2020 na een loodzware slotweek eindigt met een individuele tijdrit (16,5 km).

De eerste drie dagen van de eerstvolgende Giro spenderen de renners in Hongarije. Na een korte openingstijdrit volgen twee ritten in lijn met aankomsten in Györ (na 195 km) en Nagykanizsa (na 204 km). Die etappes zijn op maat van de snelle mannen. Hongarije ontvangt voor het eerst in zijn geschiedenis een grote ronde. De Giro steekt voor de veertiende keer de Italiaanse grens over.

Na de driedaagse in Hongarije vliegt het peloton meteen en zonder rustdag richting het eiland Sicilië, de geboortestreek van tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali. Daar is eerst een etappe van 136 kilometer tussen Monreale en Agrigento uitgetekend. Een dag later mag voor het eerst vuurwerk verwacht worden, want dan moeten de renners een eerste keer bergop. De finish ligt op de top van de vulkaan Etna. Het startschot van de derde en laatste etappe op Sicilië wordt in Catania gegeven, 138 kilometer later komen de renners aan in Villafranca Tirrena.

Pas vanaf de zevende rit op 15 mei landt de Ronde van Italië in de Laars voor enkele ritten langs de Adriatische kust. De eerste rustdag volgt op 18 mei. Op het Italiaanse vasteland legde organisator RCS eerst een aantal etappes in voor de sprinters en punchers. Op de cols is het wachten tot na de tweede individuele tijdrit op 23 mei, een glooiende proef van 33,7 kilometer tussen Conegliano en Valdobbiadene tegen de klok. Een dag later is het woord aan de berggeiten, met een finish op de top van Piancavallo. In 2017 juichte de Spanjaar Mikel Landa hier nog.

Na opnieuw een dagje rust op maandag 25 mei gaan de renners een loodzware slotweek tegemoet. De zeventiende etappe eindigt op Madonna di Campiglio, waar wijlen Marco Pantani 20 jaar geleden zijn Giro-eindzege opluisterde met zijn laatste etappezege in Italië. De achttiende rit gaat over de gevreesde Stelvio naar Laghi di Cancano. De voorlaatste etappe staat te boek als de koninginnenrit met passages over de Col d'Agnello, Col d'Izoard, de Monginevro en tot slot de fameuze beklimming naar skioord Sestriere.

Op de laatste dag kunnen kleine tijdsverschillen nog uitgediept of goedgemaakt worden in een 16,5 kilometer lange tijdrit naar Milaan. Vorig jaar veroverde de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Movistar) zijn eerste eindzege in een grote ronde voor Nibali en de Sloveen Primoz Roglic.