De Ronde van Italië gaat komend jaar over de Passo del Bocco, de bergpas waar Wouter Weylandt tien jaar geleden overleed. De renners komen langs die plek in de etappe van Parma naar Genua.

Weylandt kwam op 9 mei 2011 om het leven na een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco, op 25 kilometer van de aankomst van de derde etappe. Hij reed destijds met rugnummer 108. Dit nummer wordt sinds zijn dood niet meer gebruikt in de Giro. In de afgelopen editie hielden de renners een minuut stilte op de dag dat Weylandt tien jaar geleden overleed.

Het routeschema van de 105e editie van de Giro, die van 6 tot en met 29 mei 2022 op de agenda staat, wordt in delen bekendgemaakt. Maandag onthulde de organisatie zeven sprintetappes, een dag later werd duidelijk dat de volgende Ronde van Italië zes overgangsetappes telt. Eerder maakten de organisatoren de drie eerste ritten op Hongaarse bodem bekend. Woensdag volgt de bekendmaking van de bergetappes.

De Colombiaan Egan Bernal won dit jaar de Giro.

Weylandt kwam op 9 mei 2011 om het leven na een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco, op 25 kilometer van de aankomst van de derde etappe. Hij reed destijds met rugnummer 108. Dit nummer wordt sinds zijn dood niet meer gebruikt in de Giro. In de afgelopen editie hielden de renners een minuut stilte op de dag dat Weylandt tien jaar geleden overleed. Het routeschema van de 105e editie van de Giro, die van 6 tot en met 29 mei 2022 op de agenda staat, wordt in delen bekendgemaakt. Maandag onthulde de organisatie zeven sprintetappes, een dag later werd duidelijk dat de volgende Ronde van Italië zes overgangsetappes telt. Eerder maakten de organisatoren de drie eerste ritten op Hongaarse bodem bekend. Woensdag volgt de bekendmaking van de bergetappes. De Colombiaan Egan Bernal won dit jaar de Giro.