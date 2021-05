De Italiaan Alberto Bettiol heeft donderdag de achttiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven.

Na liefst 231 kilometer tussen Rovereto en Stradella haalde de 27-jarige Italiaan het solo, voor zijn landgenoot Simone Consonni (Cofidis) en de Ier Nicholas Roche (Team DSM). In deze langste etappe van de Giro was Bettiol op zes kilometer van de meet op en over de Fransman Rémi Cavagna gegaan, om zo de derde zege in zijn carrière te boeken en zijn eerste ritwinst in een grote ronde. Eerder was hij in 2019 de beste in de Ronde van Vlaanderen en vorig jaar pakte hij de vijfde etappe in de Ster van Bessèges. Gianni Vermeersch, die ook mee in de vlucht van de dag zat, finishte op de negentiende plaats.

Het peloton pakte een snipperdag in deze overgangsetappe en kwam pas na liefst 23 en een halve minuut na de winnaar over de streep in Stradella. Bovenin blijft het klassement ongewijzigd: de roze trui blijft in handen van de Colombiaan Egan Bernal (Ineos Grenadiers), met nog slechts drie dagen te gaan in deze Giro.

Met de 19e etappe duiken de renners vrijdag voor de voorlaatste keer de bergen in. De rit brengt het peloton van Abbiategrasso naar Alpe di Mera, een nieuwe klim in deze Giro. De etappe telt 166 km nadat de Mottarone-klim uit het parcours werd gehaald na een ongeval met de kabellift.

Zaterdag volgt er alweer een stevige kuitenbijter met vertrek in het mondaine Verbania aan het Maggioremeer en aankomst na 164 kilometer in Valle Spluga-Alpe Motta. Zondag wordt de Giro in Milaan afgesloten met een individuele tijdrit over iets meer dan 30 kilometer.

