Biniam Girmay heeft dinsdag de tiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 22-jarige Eritreeër haalde het na 196 km tussen Pescara en Jesi in een sprint met een uitgedund peloton voor de Nederlander Mathieu van der Poel en de Italiaan Vincenzo Albanese. De Spanjaard Juan Pedro Lopez behield zijn roze leiderstrui.

Girmay is de eerste zwarte Afrikaan die een etappe wint in een Grote Ronde. Het is de eerste ritzege in deze Giro voor Intermarché-Wanty-Gobert. Girmay won eerder dit seizoen de Trofeo Alcudia (1.1) en Gent-Wevelgem (WorldTour). In deze Giro eindigde hij voor vandaag al vijf keer in de top 5.

Onze landgenoot Lawrence Naesen (AG2R Citroën) kleurde de vlucht van de dag met de Italianen Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation). Hun maximale voorgift was 6:30, maar De Marchi werd als laatste vluchter op 20 km van de aankomst ingelopen.

In een heuvelachtige slotfase probeerde onder meer Van der Poel nog een aanval op te zetten. Niemand raakte echter weg en er werd gespurt voor de zege. Girmay ging van ver aan, maar Van der Poel kwam er niet meer over.

Woensdag wacht de renners in de Giro een vlakke rit van 203 km tussen Santarcangelo di Romagna en Reggio Emilia, de op één na langste etappe in de Ronde van Italië van dit jaar.

