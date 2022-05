Alessandro Covi (UAE Emitates) heeft zaterdag de koninginnenrit in de Giro d' Italia gewonnen. Na 168 kilometer van Belluno naar Marmolada had de 23-jarige Italiaan op de Passo Fedaia 32 seconden voor op de Sloveen Domen Novak. De Italiaan Giulio Ciccone werd op 37 seconden derde.

Jai Hindley (BORA - hansgrohe) finishte als zesde op 2:30 en nam het roze over van de Ecuadoraan Richard Carapaz, elfde op 3:58. In de stand heeft de 26-jarige Hindley nu 1:25 voor op Carapaz en 1:51 op de Spanjaard Mikel Landa. De kans is groot dat hij zondag de eerste Australische eindwinnaar van de Giro wordt.

Met zijn 168 kilometer was de twintigste etappe van Belluno naar Marmolada bijlange niet de langste van deze Ronde van Italië, maar met drie reuzencols wel een van de zwaarste. Na de beklimmingen van de Passo San Pellegrino en de Passo Pordoi (het hoogste punt van deze Giro) lag de aankomst ruim tweeduizend meter boven zeeniveau, op de steile flanken van de beruchte Passo Fedaia. Dat pittige menu zorgde echter lange tijd voor een lauw wedstrijdverloop.

Rozetruidrager Carapaz had bij de start amper drie seconden voorgift in het klassement op zijn Australische uitdager Hindley, maar de tenoren voor eindwinst zorgden pas in de laatste vier kilometer van de slotklim voor vuurwerk. Na een tempoversnelling van de ploeg van Carapaz was het Hindley die ging verdapperen. Enkel Carapaz hield het wiel van de Australiër, maar ruim twee kilometer voor de top kwam de roze trui toch in de problemen toen Hindley kon rekenen op de hulp van zijn vooruit gestuurde ploegmaat Lennard Kämna. Carapaz stortte in de slotkilometers verder in elkaar en verloor nog bijna anderhalve minuut op Hindley.

Lange vlucht

De strijd voor de ritzege werd gevoerd in een vroege vlucht, die na een zinderende beginfase bestond uit vijftien renners. Belgen Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet maakten net als Mathieu van der Poel deel uit van die groep, maar alle drie speelden ze geen rol in de finale. Alessandro Covi ging voorin anticiperen op de beklimming van de Pordoi. Op de slotklim kwam de Sloveen Domen Novak nog dreigen, maar de marge van Covi bleek te groot. De 23-jarige Italiaan behaalde zijn derde profzege, de derde ook dit seizoen, na de Ronde van Murcia (1.1) en een rit in de Ruta del Sol (2.Pro).

Zondag eindigt de 105e Ronde van Italië met een 17,4 kilometer lange tijdrit in de straten van Verona, met halverwege een beklimming van 4,1 kilometer, aan vijf procent. Hindley begon ook twee jaar terug in de roze trui aan de afsluitende tijdrit, maar toen met minder dan een seconde voorsprong op de Brit Tao Geoghegan Hart, die hem de eindzege nog afsnoepte.

