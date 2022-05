De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft zondag de vijftiende rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De roze leiderstrui hangt nog steeds rond de schouders van de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), die niet werd aangevallen.

Na de spectaculaire etappe van zaterdag legden de renners in het hooggebergte 177 kilometer af van Rivarolo Canavese naar Cogne, met onderweg twee beklimmingen van eerste categorie. Ciccone ging er alleen vandoor op de lange maar niet al te steile slotklim (2e cat.). Aangemoedigd door het publiek finishte hij solo, 1:31 voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Antonio Pedrero vervolledigde het podium.

Ciccone heeft zijn derde Giro-ritzege beet. Ook in 2016 en 2019 mocht hij vieren in de Ronde van Italië.

Veel renners geloofden in de vroege vlucht, dus was er heel wat animo in de beginfase. Harm Vanhoucke probeerde het, net zoals Alessandro Covi, maar ze raakten niet weg. Na 7 km was er ook even opschudding door een massale valpartij met daarbij ondermeer de roze trui en Simon Yates. Beiden konden voortrijden.

Dries De Bondt toonde zich ook actief, net zoals Lennard Kämna, Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet. Maar Jumbo-Visma liet niemand wegrijden. Na 71 km was er nog steeds geen kopgroep gevormd en lag het tempo schrikwekkend hoog.

Uiteindelijk vormde zich na 78 km dan toch een kopgroep in twee fases: Merhawi Kudus, Thymen Arensman, Lawson Craddock, Erik Fetter en Rémy Rochas sprongen weg, een groep van 22 renners met onder meer Mathieu van der Poel, Dries De Bondt, Bauke Mollema, Gijs Leemreize en Koen Bouwman sloot na heel wat gebikkel wat later aan.

In de kopgroep van 27 renners wou Mathieu van der Poel een paar keer de forcing voeren, maar Jumbo-Visma liet hem niet rijden. Niet veel later ging Bouwman op zoek naar de bergpunten. Hij graaide hij de volle buit mee op de eerste col, de Pila-Les-Fleurs.

In de afdaling was het Van der Poel die op zoek ging naar Bouwman, met Martijn Tusveld sloot nog een derde Nederlander aan. Het trio begon aan de tweede klim van de dag met een bonus van 1:40 op een groep met Mollema, Ciccone, en enkele andere klimmers, maar de koplopers kregen het lastig bergop. Bouwman moest als eerste lossen, Van der Poel zag wat later Antonio Pedrero, Giulio Ciccone, Rui Costa en Santiago Buitrago voorbijsnellen. Enkel Tusveld pikte aan.

Ciccone toonde zich de beste bergop, Tusveld en Costa moesten lossen. De drie leiders zagen Hugh Carthy nog de oversteek maken. Het kwartet rondde de top. Met een rotvaart ging het naar de slotklim, al kwamen Tusveld en Costa nog even aansluiten.

Niet voor lang, op de slotklim moesten ze al snel lossen na een vroege aanval door Ciccone. Buitrago maakte de sprong, net zoals Carthy, maar op de Italiaan stond geen maat. Op 18,8 km liet hij de Brit als laatste rivaal achter en soleerde hij naar de zege. Maandag is de derde rustdag voorzien. Een dag later staat opnieuw een bergrit op het programma, over 202 kilometer tussen Salò en Aprica.

