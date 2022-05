De Tsjech Jan Hirt van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert heeft dinsdag de koninginnenrit (etappe 16) op zijn naam geschreven in de Ronde van Italië (WorldTour).

Na 202 kilometer tussen Salo en Aprica, met onderweg zo'n 5.300 hoogtemeters en onder meer de gevreesde Mortirolo, haalde de 31-jarige Hirt het solo met een voorsprong van 7 seconden op de Nederlander Thymen Arensman (Team DSM).

Wat later won Jai Hindley (Bora-hansgrohe) de sprint om de derde plaats van Richard Carapaz. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers blijft wel leider, maar dankzij de vier bonificatieseconden in de sprint nadert Hindley in de stand wel tot op drie seconden.

Na 202 kilometer tussen Salo en Aprica, met onderweg zo'n 5.300 hoogtemeters en onder meer de gevreesde Mortirolo, haalde de 31-jarige Hirt het solo met een voorsprong van 7 seconden op de Nederlander Thymen Arensman (Team DSM). Wat later won Jai Hindley (Bora-hansgrohe) de sprint om de derde plaats van Richard Carapaz. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers blijft wel leider, maar dankzij de vier bonificatieseconden in de sprint nadert Hindley in de stand wel tot op drie seconden.