Koen Bouwman (Jumbo-Visma) heeft vrijdag de 19e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Na 177 kilometer van Marano Lagunare naar Santuario di Castelmonte was de 28-jarige Nederlander de snelste van vijf vluchters op de slotklim naar het heiligdom. De Zwitser Mauro Schmid werd tweede, de Italiaan Alessandro Tonelli derde.

Voor Bouwman is het de tweede ritzege. Twee weken terug won hij de zevende rit. Onderweg stak Bouwman ook de eindzege in het bergklassement op zak. Hij is de eerste Nederlander die dat realiseert in de Giro.

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) behield de roze leiderstrui. De 28-jarige Ecuadoraan heeft drie seconden voor op de Australiër Jai Hindley. De Spanjaard Mikel Landa is op 1:05 derde. Landa viel aan op de slotklim, maar uiteindelijk reden hij, Hindley en Carapaz in dezefde tijd over de meet.

Zaterdag staan de renners in de voorlaatste etappe nog voor een loodzware opdracht: 168 kilometer van Belluno naar Marmolada, met onderweg de Passo San Pellegrino (18,2 km, 6,3 % met pieken tot 15 %) en de Passo Pordoi (11,9 km, 6,7 %) en aankomst op de Passo Fedaia (12,8 km, 7,8 % met pieken tot 18 %). Zondag eindigt de 105e Ronde van Italië met een tijdrit van 17,4 kilometer in de straten van Verona.

