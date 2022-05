Mathieu van der Poel heeft vrijdag een nieuw gaatje op zijn cv gevuld. In de eerste etappe van de Giro d'Italia won de Nederlandse op de slothelling voor dat andere fenomeen, Biniam Grmay.

Zaterdag start Van der Poel in de roze trui als laatste aan de tweede opdracht: een tijdrit van 9,2 kilometer in de straten van Pest en Boeda, waarbij dus de Donau overgestoken wordt. De laatste 1, 3 kilometer gaat het steil bergop (pieken tot 14 procent) naar Castle District.

De slotkilometers van de openingsrit deed punchers en sterke sprinters van het roze dromen. De laatste 5,5 kilometer ging het over 4,2 procent gemiddeld, met het steile gedeelte op anderhalve kilometer van de finish, zo'n 8 procent.

Amper was de vlag naar beneden of een duo van Drone Hopper trok al meteen in de aanval. Mattia Bais en Filippo Tagliani kenden geen enkele moeite om weg te rijden en begonnen aan een lange uitzichtloze missie. Na amper 10 kilometer telden ze al 3 minuten voorsprong, maximaal zou die oplopen naar 9:45.

Het sein voor enkele ploegen om dan toch een mannetje op kop te zetten. Alpecin-Fenix nam zijn verantwoordelijkheid, net zoals Movistar. Het meeste werk werd vooral verricht door Senne Leysen voor Alpecin-Fenix. Uiteindelijk kreeg hij ook steun van enkele jongens van Intermarché-Wanty-Gobert, die wilden scoren met Biniam Girmay.

In de gezondheidswandeling richting de finale viel enkel nog de valpartij van Nicolas Prodhomme bij de bevoorrading te noteren, op 25 kilometer bedroeg de bonus nog 30 seconden voor de koplopers. Uiteindelijk werden ze op 14 kilometer ingehaald. Intussen bleef Mark Cavendish achteraan rijden in het peloton, hij leek niet geïnteresseerd in de dagzege.

Anderen waren dat wel en de nervositeit steeg in het peloton. Dat leidde tot een valpartij op 6,3 kilometer in het midden van het pak. Erik Fetter en Harm Vanhoucke leken de grootste slachtoffers.

Vooraan ging het snel. Lotto Soudal toonde zijn ambitie met Caleb Ewan en reed met drie renners voor de Australiër uit. Ook Alpecin-Fenix kwam vooraan post vatten met vier renners en Van der Poel zelf. Girmay moest het met één mannetje stellen.

Lawrence Naesen verraste met een late uitval op 3,6 kilometer, intussen nam INEOS Grenadiers in de achtervolging de koppositie over van Lotto Soudal en Alpecin-Fenix. Het steilste stuk moest toen nog komen. Een nieuwe valpartij op 2,6 kilometer in het peloton zorgde voor wat oponthoud in de jacht op Naesen. Lennard Kämna profiteerde en zette vol aan. Hij ging op 2,2 kilometer met veel vaart Naesen voorbij. De voorwacht van het peloton slokte hem op 900 meter van de meet op.

Diego Ulissi zette de sprint van ver in, Ewan dook in zijn wiel en Van der Poel leek te ver en wat ingesloten te zitten. Wilco Kelderman haalde als eerste uit, ook Magnus Cort kwam piepen, maar de eigenlijke sprint startte met de versnelling van Girmay. Ook Van der Poel had net op tijd het gaatje gevonden, Ewan sprintte ook mee. De Australiër, al in verliezende positie, tikte daarop het achterwiel aan van Girmay en kwam ten val. Van der Poel ging nog voorbij Girmay en pakte met de ritzege ook het roze.

